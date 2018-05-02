İngiltere'den Amerika'ya skandal 'YPG' çağrı!

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi, başyazılarından birisini Suriyeli 'Kürtlere' ve PKK'nın geleceğine ayırdı. Yazıda ABD'ye "Kürtlerin yanında durmaya devam edin." çağrısı yapıldı.

"KADERLERİNE TERK EDİLDİLER"

BBC Türkçe’nin aktardığı yazıda, ''Büyük güçler, müttefikleri ile kurdukları ilişkiler üzerinden değerlendirilir ve yargılanır. Son 30 yılın en büyük dış politika başarısızlıklarından birisi, Körfez Savaşı'nın ardından Kürtlerin ve Iraklı Şiilerin kaderlerine terk edilmesi olmuştur. Savaşı kaybeden Saddam Hüseyin, George H.W. Bush'un çağrılarını dinleyip diktatörlüğe karşı ayaklananlara karşı bir terör kampanyası başlatmıştı. Aynı yanlış bugün Suriye'de tekrarlanıyor olabilir mi? Başkan Trump haftalardır DAEŞ'in yenilgiye uğratılmasıyla birlikte ABD askerlerinin ve askeri ekipmanının en kısa sürede Suriye'yi terk edeceğini söylüyor. ABD Başkanı DAEŞ'e karşı görevin tamamlandığını düşünüyor olabilir. Peki gerçekten de durum öyle mi?” ifadeleri yer aldı.

Yazıda, "Irak'ta düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük'ten çıkartıldılar." denilerek şunlara yer verildi:

"AFRİN HAREKATI KÜRT KONTROLÜNÜ ORTADAN KALDIRDI"

"Suriye'deki silahlı Kürt oluşumu ise Washington yönetimi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK ile bağlantılı. Yaklaşık 15 milyon Kürt barındıran Türkiye, sınırlarında oluşturulacak herhangi bir Kürt devleti yapılanmasına asla izin vermeyeceğini söylüyor. Ocak ayında da Afrin harekâtıyla bölgedeki Kürt kontrolü ortadan kaldırıldı.

Kürtler sırf Batı'ya yardım olsun diye DAEŞ'e karşı savaşmadılar. DAEŞ'e karşı durdular çünkü DAEŞ Kürtlerin bölgedeki varlığını ve demokratik devlet emellerini tehdit ediyordu. ABD özel harekat güçleri ve ABD ekipmanlarıyla desteklendiler, birçok fedakârlıkta bulundular. Bugünse DAEŞ'in yeniden güç toplamaya çalıştığı bir ortamda ABD desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar.

"ABD DOSTLARINI VE MÜTTEFİKLERİNİ TERK ETMEMELİ"

Bu bölgenin çok parçalı, zaman zaman kaotik ve genelde fazlasıyla şiddetli çatışmaları için kolay bir çözüm yok. Ancak mevcut koşullarda seçilebilecek doğru bir politika var. Dünyanın en büyük demokratik ve askeri gücü, dostlarını ve müttefiklerini terk etmemeli. Ne olursa olsun bu prensip gözetilmeli.”