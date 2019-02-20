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İngiltere'den Almanya'nın Suudi ambargosuna eleştiri

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklamasına tepki gösterdi- Almanya'nın getirdiği yasak, savunma sanayisindeki ortaklıklar nedeniyle İngiltere'nin de Suudi Arabistan'a bazı silahları satamamasını beraberinde getirecek

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:53
İngiltere'den Almanya'nın Suudi ambargosuna eleştiri

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklamasını Alman mevkidaşına yazdığı mektupla eleştirdi.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Hunt, 7 Şubat tarihli mektubunda, Heiko Maas'tan, Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah satışı yasağını yeniden düşünmesini istedi.

Almanya'nın getirdiği yasağın, savunma sanayisindeki ortaklıklar nedeniyle İngiltere'nin de Suudi Arabistan'a bazı silahları satamamasını beraberinde getireceğini belirten Hunt, yasaktan etkilenecek sistemler arasında Eurofighter Typhoon ve Tornado uçaklarıyla Meteor havadan havaya uzun menzilli füze sisteminin de olduğunu kaydetti.

Almanya'nın ambargosunun İngiliz firmalarının da Suudi Arabistan’a taahhütlerini yerine getirememesine neden olacağını belirten Hunt, kararın İngiliz savunma sanayisine zarar verdiğini öne sürdü.

Hunt, mektubunda Alman mevkidaşından ambargo kararında Avrupa ülkelerinin büyük ortak savunma projelerine istisna getirilmesini talep etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı mektubun varlığını doğrularken, içeriğiyle ilgili yorum yapmadı.

- İngiltere'nin de parça tedariği etkilenebilir

Almanya'nın ambargo kararının, özellikle İngiltere'nin en büyük savunma şirketi BAE Systems'in Suudi Arabistan'a Eurofighter Typhoon savaş uçakları için parça tedarikini engelleyeceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan 2007'de İngiltere'den 72 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almıştı.

İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın Uluslararası İlişkiler Komisyonu geçen hafta yayımladığı raporda İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara uygun olmadığını bildirmişti.

Alman hükümeti, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından kasım ayında Suudi Arabistan'a yönelik silah satışını durdurduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:53
  1. Almanya
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Heiko Maas
  4. İngiltere
  5. Jeremy Hunt
  6. Suudi Arabistan

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