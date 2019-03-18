0553 313 94 23

İngiltere'deki saldırgan "Tüm Müslümanlar ölmeli" diye bağırdı

Londra'da bir kişiyi bıçaklayan aşırı sağcının saldırıdan önce ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler kullandığı belirtildi- Görgü tanığı Vincent Sutherland: - "(Saldırgan) 'Tüm Müslümanlar ölmeli' ve 'Tüm Müslümanları öldüreceğim' dedi"

18 Mart 2019 Pazartesi 17:26
İngiltere'deki saldırgan "Tüm Müslümanlar ölmeli" diye bağırdı

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi günü bir kişiyi bıçaklayan aşırı sağcının saldırıdan önce "Tüm Müslümanlar ölmeli." ve "Tüm Müslümanları öldüreceğim." diye bağırdığı bildirildi.

Londra'nın güney batısındaki Surrey bölgesinde cumartesi günü 19 yaşındaki bir erkeğin, bıçaklı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili olayın detayları ortaya çıkıyor.

Geçen cuma Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısından bir gün sonra yaşanan ve terör şüphesiyle soruşturulan olayın faili 50 yaşlarındaki kişinin saldırıdan önce ırkçı ve İslam karşıtı ifadeler kullandığı belirtildi.

Sun gazetesine konuşan görgü tanığı Vincent Sutherland, saldırganın "Tüm Müslümanlar ölmeli." ve "Tüm Müslümanları öldüreceğim." dediğini söyledi. Saldırganın ayrıca beyaz ırkın üstünlüğüne ilişkin ifadeler de kullandığı aktarıldı.

Başka bir mahalle sakini de yolun ortasında yürüyen saldırganın parlak bir aleti salladığını gördüğünü ve hemen kaçarak saklandığını anlattı.

Londra'da cuma namazı sırasında da iki aşırı sağcı, cemaatten bir kişiye çekiçle saldırmıştı.

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, bugün yaptığı açıklamada, aşır sağın güçlenmesinden "endişe duyduğunu" belirtmiş ve Yeni Zelanda'daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere'de de olabileceğini söylemişti.








Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:26
  1. aşırı sağ
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. Terör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbaa Devlet Hastanesi açılış töreni
    1. Erbaa Devlet Hastanesi açılış töreni
    2. MHK’den VAR açıklaması
    3. Kocaeli’de kaçak sigara ve içki..
    4. Şehit Mustafa İlter’in ismi..
    5. Üzüm hoşafı nasıl yapılır? | Üzüm..
    6. Güroymak’ta 18 Mart Şehitleri Anma..
    7. Gaziantep oy kullanma saati 2019..
    8. Çanakkale ruhu üzümün başkenti..
    9. Şehit yakınları ve Gazi Derneklerine..
    10. Şırnak’ta terör örgütüne finans..
    11. Togar: “Cumhur İttifakı güçlü bir..
    12. İsrail Batı Şeria'da 840 yeni konut..
    13. Şoke eden karar! Otomobil çalan hırsız..
    14. Windows 10 format nasıl atılır? |..
    15. Gercüş’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    16. Başkan Vergili’ye vatandaşlardan yoğun..
    17. Şehit ve Gazi Aileleri onuruna yemek..
    18. Yüksekova’da ev yangını
    19. TEM Otoyolu FSM Köprüsü girişinde kaza
    20. Uysal, “İstese de istemese de..
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun