İngiltere'deki okullar analog saatlerden vazgeçiyor

Telegraph'taki habere göre İngiltere'deki bazı okullar artık duvar saatlerinden vazgeçiyor.Sebebini merak etmekte haklısınız.Sebebi, çocuklar duvar saatini anlamıyor!Çocuklar duvar saatine öylesine yabancılar ki öğretmenleri onlara zamanı sorduklarında doğru cevabı verememelerinden ötürü okullar da böyle bir karar almış.ASCL adlı okul ve kolej müdürlerinin derneğinde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Malcolm Trobe "Duvar saatleri çocuklara çok eski usul geliyor" diyor.5 yaşındaki çocukların oyuncak arabalar yerine mobil oyunlarla vakit geçirdiğini düşünürsek, evet, her şey ne kadar da olağan! Çocukların saati cep telefonlarına 'pıt' diye vurmak suretiyle öğrenmeleri...