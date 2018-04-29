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İngiltere'deki okullar analog saatlerden vazgeçiyor

Her gün en az 10 adet teknoloji haberiyle karşılaştığımız bir devirde kol saatlerinin dönüşümünden bahsetmememiz de haliyle olanaksızdı.

29 Nisan 2018 Pazar 18:28
İngiltere'deki okullar analog saatlerden vazgeçiyor

Telegraph'taki habere göre İngiltere'deki bazı okullar artık duvar saatlerinden vazgeçiyor.Sebebini merak etmekte haklısınız.Sebebi, çocuklar duvar saatini anlamıyor!Çocuklar duvar saatine öylesine yabancılar ki öğretmenleri onlara zamanı sorduklarında doğru cevabı verememelerinden ötürü okullar da böyle bir karar almış.ASCL adlı okul ve kolej müdürlerinin derneğinde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Malcolm Trobe "Duvar saatleri çocuklara çok eski usul geliyor" diyor.5 yaşındaki çocukların oyuncak arabalar yerine mobil oyunlarla vakit geçirdiğini düşünürsek, evet, her şey ne kadar da olağan! Çocukların saati cep telefonlarına 'pıt' diye vurmak suretiyle öğrenmeleri...

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 18:28
  1. ingiltere
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