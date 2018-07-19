İngiltere'deki FETÖ'cü hainlerin etekleri tutuştu!

İngiltere'den gelen Akın İpek'e yönelik ev hapsi kararı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. İngiltere'de olduğu bilinen Akın İpek dahil 6 FETÖ'cünün Türkiye'ye iade edilmesi gündemde.

AKIN İPEK'E EV HAPSİ

Almanya'nın Adil Öksüz konusundaki tavrı ve ABD'nin elebaşı Gülen konusundaki süreci yavaşlatan tavırları tartışılırken İngiltere, FETÖ'nün finansörlerinden olan ve servetiyle birlikte Londra'ya kaçan İpek için ev hapsi kararı aldı.

Bu kararın Türkiye'nin talebi doğrultusunda gerçekleştiği belirtilirken, İpek'in Türkiye'ye gönderilmesi de an meselesi.

İNGİLTERE'YE SIĞINAN FETÖCÜLER PANİK İÇİNDE

Farklı diplomasisi ve adli süreçlerde Türkiye'ye aşattığı zorluklar nedeniyle İngiltere'ye kaçan FETÖ'cüler, İpek'in bu haberi sonrasında büyük bir şok ile panik yaşadı. Özellikle Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ihtimal bile verilmeyen Akın İpek'in ev hapsine alınması kara propaganda yapan, darbe yanlısı FETÖ'cüleri korkuttu.

İngiltere'ye sığındığı bilinen 6 FETÖ'cünün arasında Tarık Toros, Akın ipek, Kerim Balcı, İsa Saraç, Talha Saraç ve Mustafa Özcan bulunuyor.