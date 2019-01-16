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İngiltere'deki Brexit oylaması

Fransa'nın AB Bakanı Nathalie Loiseau:- "Çok üzücü bir haber çünkü Theresa May'ın oylamaya sunduğu anlaşma yaklaşık 2 yıl müzakere edildi. Çok iyi ve tek mümkün anlaşma"

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:28
İngiltere'deki Brexit oylaması

PARİS (AA) - Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau, İngiltere parlamentosunun hükümetin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını reddetmesinin çok üzücü olduğunu belirterek "Çok iyi ve tek mümkün anlaşma." ifadesini kullandı.

Loiseau, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesine ilişkin France Inter radyosuna açıklamada bulundu.

Anlaşmanın reddedilmesinden sonra neler olacağına İngilizlerin karar vereceğine dikkati çeken Loiseau, "Çok üzücü bir haber çünkü Theresa May'ın oylamaya sunduğu anlaşma yaklaşık 2 yıl müzakere edildi. Çok iyi ve tek mümkün anlaşma." diye konuştu.

Loiseau, İngiltere'nin AB'den ayrılış tarihini ertelemesinin hukuki ve teknik açıdan mümkün olduğunu söyleyerek Fransa veya Avrupa'nın İngiltere'nin bundan sonra yapması gerekenler konusunda söz hakkına sahip olmadığını anımsattı.

Bakan Loiseau, "İngiltere'nin AB'ye yakın olacak şekilde uygun bir şekilde ayrılmasını istiyorsak bu anlaşma ile olacak. Diğer opsiyonlar, ya anlaşma yok ya da Brexit yok." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, oylamanın reddedilmesinin ardından İngiltere'nin muhtemelen AB'den anlaşma ile ilgili ek süre isteyeceğini belirtmişti.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:28
  1. Fransa AB Bakanı Nathalie Loiseau

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