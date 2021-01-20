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Korona Virüs İngiltere'deki araştırmaya göre! Kovid-19 gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etkiye sebep oldu
Korona Virüs

İngiltere'deki araştırmaya göre! Kovid-19 gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etkiye sebep oldu

İngiltere’de yaşları 16 ila 25 arasında 2 bin 180 gençle 12 yıldır yılda bir kez yapılan araştırmaya göre Kovid-19 salgını, gençlerin akıl sağlığı üzerinde ‘yıkıcı etki’ye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:08:00 -
İngiltere'deki araştırmaya göre! Kovid-19 gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etkiye sebep oldu

İngiliz yardım kuruluşu The Prince's Trust'ın yürüttüğü araştırmaya katılan gençlerin dörtte birinin salgının başından bu yana günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntılarla başa çıkamadığı ortaya çıktı. Gençlerin yarısına yakını, salgının başından bu yana ruh sağlığının kötüleştiğini, yarısından fazlası da bu süreçte iş başvurusunda bulunmanın daha da zorlaştığını, bunun ne zaman sona ereceğini öngöremediklerini dile getirdi. The Prince's Trust'ın yöneticisi Jonathan Townsend, "Her şeyde olduğu gibi salgında da en olumsuz tecrübeyi, işsiz ve eğitimsiz gençler edindi. Gençler, düzensiz eğitim hayatı, daralan iş piyasası, arkadaşlarından ve sevdiklerinden soyutlanmayla karşı karşıya kaldı” dedi.

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