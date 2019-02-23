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İngiltere'de üç bakan Brexit'in ertelenmesine destek verdi

İngiltere'de 3 bakan Avrupa Birliği (AB) ile birkaç gün içinde anlaşmaya varılamaması halinde Brexit tarihinin ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 03:03
İngiltere'de üç bakan Brexit'in ertelenmesine destek verdi

İngiltere'de 3 bakan Avrupa Birliği (AB) ile birkaç gün içinde anlaşmaya varılamaması halinde Brexit tarihinin ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Çalışma Bakanı Amber Rudd, Adalet Bakanı David Gauke ile İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, Daily Mail gazetesinde yayımladıkları ortak makaleyle Parlamentoda yapılacak bir oylamada İngiltere'ye AB ile daha fazla müzakere zamanı tanınması için oy kullanacaklarını duyurdular.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit konusunda AB ile anlaşmaya varmak için sergilediği kararlılığı öven bakanlar, bununla birlikte anlaşmanın Parlamentoda bloke edilmesi durumunda ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasının önüne geçmek için oy kullanacaklarını kaydettiler.

''Birkaç gün içinde anlaşmaya dönük ilerleme kaydedilemezse, Parlamentoda ağırlığı olan görüş belli.'' ifadesinin yer aldığı makalede, ''50. maddede bir uzatmaya gitmek ve AB'den 29 Mart'ta anlaşmasız çıkmak yerine ayrılık tarihini ertelemek daha iyi olacaktır.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere'nin, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesinin öngördüğü takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

- Anlaşma reddedilmişti

İngiliz Parlamentosu Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.

May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesini'' değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor.

İngiliz Parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi" İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.

Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyordu. 

May'in revize edilmiş anlaşmayı 27 Şubat'a kadar parlamentoya sunması bekleniyor.

Başbakan May'in AB'den talep ettiği değişiklikleri elde edememesi durumunda parlamentonun gelecek hafta Brexit konusunda farklı seçenekleri oylaması öngörülüyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 03:03
  1. AB
  2. Amber Rudd
  3. Avrupa Birliği
  4. Brexit
  5. David Gauke
  6. Greg Clark
  7. İngiltere

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