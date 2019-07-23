İngiltere'de terör tehdidi aşırı sağı da kapsayacak

LONDRA (AA) - İngiltere, terör tehdit seviyelendirme sistemini, ülke içinde veya dışında gelişen aşırı sağ terörü de kapsayacak şekilde değiştirdi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki terör tehdit seviyelerinin, terörün kaynaklandığı ideolojilerden bağımsız olarak değerlendirilmesine başlandığı bildirildi.



Bugünden itibaren yürürlüğe giren değişikliğe göre, artık aşırı sağ ve aşırı soldan gelen terör tehditleri de ulusal terör tehdit düzeyi içinde değerlendirilecek. Bununla birlikte, Kuzey İrlanda ile bağlantılı terör tehdidi, daha önce olduğu gibi ulusal tehdit çerçevesinin dışında kalacak.



- "Aşırı sağın motive ettiği terör faaliyetinde artış gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Sajid Javid, "Teröristleri durdurma yaklaşımımız aynı ve onları motive eden çarpık ideolojilerden bağımsız." ifadesini kullandı.



İslam ile bağlantılandırılan terör tehdidinin mevcudiyetini koruduğunu belirten Javid, "Yakın zamanda aşırı sağın motive ettiği terör faaliyetinde artış gördük. O nedenle kamuoyunun karşı karşıya olduğumuz tehditlerle ilgili doğru bilgilendirilmesi önemli. Bu değişikliği de o nedenle yapıyoruz." bilgisini verdi.



Terör tehdit seviyesinin bugüne kadar sadece "uluslararası terör" dikkate alınarak belirlendiğine işaret eden Javid, bunun da büyük ölçüde İslam ile bağlantılandırılan terörle aynı anlama gelmeye başladığını kaydetti.



Bakan Javid, "Ancak İslam ile bağlantılı terör ülke içinde gelişebileceği gibi aşırı sağ terörün de uluslararası boyutu olabileceği için bu yaklaşım eskidi." ifadesini kullandı.

- Terör tehdit seviyeleri ve anlamları

Değişikliklerin İngiliz iç istihbarat servisi MI5 ile polis teşkilatının ortak çalışmasıyla kararlaştırıldığı belirtildi.



İngiltere'de terör tehdit seviyesi halen en yüksek ikinci seviye olan "ciddi" basamağında tutuluyor. Bu, ülkede bir terör saldırısının "kuvvetle muhtemel" olduğu anlamına geliyor.



İngiltere'de terör tehdit basamakları şöyle:



Kritik: Yakın gelecekte bir terör saldırısı kuvvetle muhtemel.

Ciddi: Bir terör saldırısı kuvvetle muhtemel.

Dikkate değer: Bir terör saldırısı muhtemel.



Orta: Bir saldırı mümkün ama muhtemel değil.



Düşük: Bir saldırı ihtimali zayıf.



İngiltere'de 2017 yılında Londra ve Manchester'daki 5 terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetmiş, terör tehdit seviyesi "kritik" basamağına yükseltilmişti. Seviyenin kritiğe çıktığı terör saldırılarını izleyen günlerde İngiliz ordusu da iç güvenlikte polise destek vermişti.



Ülkede İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un bir aşırı sağcı tarafından öldürülmesini takiben 2016 yılında aşırı sağ "Ulusal Eylem" adlı örgüt terör listesine alınmıştı.

