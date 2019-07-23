0553 313 94 23

İngiltere'de terör tehdidi aşırı sağı da kapsayacak

Terör tehdit seviyelendirme sistemi, ülke içinde veya dışında gelişen aşırı sağ terörü de kapsayacak şekilde değiştirildi

23 Temmuz 2019 Salı 20:10
İngiltere'de terör tehdidi aşırı sağı da kapsayacak

LONDRA (AA) - İngiltere, terör tehdit seviyelendirme sistemini, ülke içinde veya dışında gelişen aşırı sağ terörü de kapsayacak şekilde değiştirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki terör tehdit seviyelerinin, terörün kaynaklandığı ideolojilerden bağımsız olarak değerlendirilmesine başlandığı bildirildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren değişikliğe göre, artık aşırı sağ ve aşırı soldan gelen terör tehditleri de ulusal terör tehdit düzeyi içinde değerlendirilecek. Bununla birlikte, Kuzey İrlanda ile bağlantılı terör tehdidi, daha önce olduğu gibi ulusal tehdit çerçevesinin dışında kalacak.

- "Aşırı sağın motive ettiği terör faaliyetinde artış gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanı Sajid Javid, "Teröristleri durdurma yaklaşımımız aynı ve onları motive eden çarpık ideolojilerden bağımsız." ifadesini kullandı.

İslam ile bağlantılandırılan terör tehdidinin mevcudiyetini koruduğunu belirten Javid, "Yakın zamanda aşırı sağın motive ettiği terör faaliyetinde artış gördük. O nedenle kamuoyunun karşı karşıya olduğumuz tehditlerle ilgili doğru bilgilendirilmesi önemli. Bu değişikliği de o nedenle yapıyoruz." bilgisini verdi.

Terör tehdit seviyesinin bugüne kadar sadece "uluslararası terör" dikkate alınarak belirlendiğine işaret eden Javid, bunun da büyük ölçüde İslam ile bağlantılandırılan terörle aynı anlama gelmeye başladığını kaydetti.

Bakan Javid, "Ancak İslam ile bağlantılı terör ülke içinde gelişebileceği gibi aşırı sağ terörün de uluslararası boyutu olabileceği için bu yaklaşım eskidi." ifadesini kullandı.

- Terör tehdit seviyeleri ve anlamları

Değişikliklerin İngiliz iç istihbarat servisi MI5 ile polis teşkilatının ortak çalışmasıyla kararlaştırıldığı belirtildi.

İngiltere'de terör tehdit seviyesi halen en yüksek ikinci seviye olan "ciddi" basamağında tutuluyor. Bu, ülkede bir terör saldırısının "kuvvetle muhtemel" olduğu anlamına geliyor.

İngiltere'de terör tehdit basamakları şöyle:

Kritik: Yakın gelecekte bir terör saldırısı kuvvetle muhtemel.

Ciddi: Bir terör saldırısı kuvvetle muhtemel.

Dikkate değer: Bir terör saldırısı muhtemel.

Orta: Bir saldırı mümkün ama muhtemel değil.

Düşük: Bir saldırı ihtimali zayıf.

İngiltere'de 2017 yılında Londra ve Manchester'daki 5 terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetmiş, terör tehdit seviyesi "kritik" basamağına yükseltilmişti. Seviyenin kritiğe çıktığı terör saldırılarını izleyen günlerde İngiliz ordusu da iç güvenlikte polise destek vermişti.

Ülkede İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un bir aşırı sağcı tarafından öldürülmesini takiben 2016 yılında aşırı sağ "Ulusal Eylem" adlı örgüt terör listesine alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 20:10
  1. İngiltere
  2. Sajid Javid
  3. Terör
  4. terör tehdit seviyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Yağcı, Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti
    1. Milletvekili Yağcı, Bozüyük AK Parti..
    2. Yumurta bırakmak isteyen kaplumbağanın..
    3. CHP Ereğli İlçe Teşkilatı yönetimine..
    4. Şehir şehir gezip kızı için yardım..
    5. İran'a ait İHA'yı vurdular
    6. Devrek’te Baston ve Kültür festival..
    7. İngiltere'de terör tehdidi aşırı sağı..
    8. Vatandaşlara müjde! O ilimize doğalgaz..
    9. Hassas saç derisini rahatlatmaya..
    10. Başkanlardan ‘Basın Bayramı’ mesajı
    11. KGC Başkanı Kaya, “Özgür ve tarafsız..
    12. Alpboğa, “24 Temmuz basın özgürlüğü..
    13. Atıl durumdaki köy okulunda çalışmalar..
    14. İzmir'de makilik alanda yangın
    15. Vakfında çocuklara tecavüz edilen..
    16. Kayseri'de "şehit ve devlet büyükleri..
    17. ABD’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
    18. Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü
    19. Didim’de 53 Afgan göçmen yakalandı
    20. Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtı
    21. ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma..
    22. Papa'dan katil Esed'e dikkat çeken..
    23. Alanya’da aracıyla 150 metrelik uçurma..
    24. Antalya’da tur midibüsü devrildi: 1’i..
    25. ABD Senatosu tarafından yapılan oylama..
    26. Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin..
    27. Hatay’da ‘Künefe atma’ yarışması..
    28. Diyarbakır’da seyir halindeki LPG’li..
    29. Belediye işçilerinin işten atılmasına..
    30. Bakan Pekcan: “Firmalarımız dış..
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi