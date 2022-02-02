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Avrupa İngiltere'de son 9 yılın en yüksek fiyat artışı yaşanıyor!
Avrupa

İngiltere'de son 9 yılın en yüksek fiyat artışı yaşanıyor!

İngiliz tüketiciler ocak ayında büyük perakendecilerde 2012 yılından bu yana görülen en büyük fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 16:08:00 -
İngiltere'de son 9 yılın en yüksek fiyat artışı yaşanıyor!

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre ocak ayında mağazalarda fiyatlar 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. Aralık ayında fiyatlar yüzde 0,8 yükselmişti.

Ocak ayı fiyat artışı aralık 2012'den bu yana görülen en büyük yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında gıda fiyatları yüzde 2,7 yükselirken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,9 arttı. Aralık ayında gıda fiyatları yüzde 2,4 artarken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,2 gerilemişti.

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