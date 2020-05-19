İngiltere'de son 24 yılın en yüksek işsizlik ödeneğine başvuru sayısına ulaşıldı

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından açıklanan rakamlar, son bir ay içinde işsiz kalan kişi sayısının 856 bin 500 artarak 2,1 milyon kişiye ulaştığını gösterdi. Mart ile nisan ayı arasında yüzde 69 oranında artış görüldü.

İngiltere, 1996 yılından bu yana işsizlik konusunda en kötü dönemini yaşarken gazetecilerin sorularını cevaplayan Çalışma ve Emeklilik Bakanı Therese Coffey "İşsizlik oranının daha da yükselmesine hazır olmalıyız." dedi.

Ekonomi büyük darbe alırken, İngiltere'de hükümetin acil kurtarma planı kapsamında yaklaşık 6,3 milyon kişi 'Kısmi işsizlik' ödeneklerinden faydalandı. Maliye Bakanı Rishi Sunak tarafından pazartesi akşamı açıklanan veriler bu durumun aktif bir şekilde çalışan vatandaşların beşte biri anlamına geldiğini ortaya koydu.

Ülke genelinde birçok sektörde çalışmalarını durduran yaklaşık 800 bin şirket, çalışanlarını işten çıkarmamak için bu uygulamaya başvurdu.

Bakan Sunak maaşların yüzde 80'inin yardımlar tarafından karşılandığını, haziran ayına kadar 2 bin 500 sterline kadar ödeme yapılacağını ancak bunun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.