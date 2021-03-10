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Korona Virüs İngiltere'de son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Korona Virüs

İngiltere'de son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı açıklandı

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 21:22:00 -
İngiltere'de son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı açıklandı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 190 artarak 124 bin 987'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 5 bin 926 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 234 bin 924'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 190 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 124 bin 987'ye yükseldi.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 809 bin 829'a ulaştı, bunlardan 1 milyon 254 bin 353'üne ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 9 bin 435 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 1293'ü yoğun bakımda bulunuyor.

İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

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