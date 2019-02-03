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Çocuk tacizcisi Katolik papaza 2 yıl hapis

İngiltere’de çocuklara yönelik cinsel saldırıda bulunan Katolik Papaz Francis Simpson’a sadece 2 yıl hapis cezası verilerek bir skandala imza atıldı.

03 Şubat 2019 Pazar 16:21
Çocuk tacizcisi Katolik papaza 2 yıl hapis

 yeniakit.com.tr  İngiltere’nin Wigan kentindeki St. Jude Katolik Kilisesi sübyancı papazına adeta suça teşvik mahiyetinde bir ceza verildi.

101 Dalmaçyalı okurken oğlanlara taciz!

Papaz Francis Simpson, içlerinden bir tanesi de 7 gibi küçük bir yaşta olan oğlan çocuklarını 1980-82 yılları arasında cinsel istismara uğrattı.

Çocukları çikolata ve dondurma ile kandıran sapkın papaz, onlara 101 Dalmaçyalı okurken bile saldırıda bulundu.

Gayet pervasız olduğu anlaşılan papazın ayrıca, çocukların ebeveynleri dahi etrafta iken bunu aldırmayıp çocuklara elleyebilmek maksadıyla araba yahut sofada etraflarına oturdu.

Kurbanlardan üçünün kardeş olup aynı zamanda pek fakir aile çocuğu oldukları ve o vakit ebeveynlerinin papaza büyük güven ve saygı besledikleri de ifade edildi. Hatta çocukları kandırmak için getirdiği hediyeleri de iyi niyete yormaları hasebiyle ona muhabbetlerinin arttığı da dermeyan edildi.

Bir kurbanını kilise ve dine düşman etmiş

Polise konuşan kurbanlardan bir tanesi, çocukken kiliseye çok saygısı olsa da yaşadıkları akabinde bunun değiştiğini kaydetti. Zaman içinde dine karşı inancını da kaybettiğini söyleyen kurban, tacizleri yaşadığı sırada bir papazı böyle bir şeyle suçlamanın çok devasa bir hadise olacağından ortaya çıkamadığını da belirtti.

Kurbanlardan bir tanesi ise, kendisine yaptıklarının uzun yıllar üzerinde ciddi olumsuz etkisi olduğunu ve akabinde yıllar boyunca hala papazlık yapabilmiş olmasına da hayret ettiğini söyledi.

Kurbanların yıllar sonra öne çıkmasıyla başlatılan yargılama sırasında hakim Graeme Smith’in kendi kaynaklarında Hz. İsa’ya atfedilen çocuklarla alakalı sözlerini sapkın papazın yüzüne çarpması da dikkat çekti.

Şu an 71 yaşında olan Papaz Francis Simpson ise, İncil’e el basıp söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını söylemekte diretti. Lakin yargılama neticesinde 2 yıl kadar hapis cezası aldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 16:21
  1. Kilis
  2. Papaz Francis Simpson
  3. çocuk istismarı

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