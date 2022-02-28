İngiltere'de savaş krizi! Dışişleri ile Savunma Bakanlığı arasında çatışma!

Moskova'yı 10 Şubat'taki ziyaretinde çevirmeni beklemeden namütenahi konuşması, Rusya şehirlerini Ukrayna şehri olarak anması gibi gaflarıyla gündem olan Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Rusya'nın özel askeri operasyonuna karşı vatandaşlarını Ukrayna'da savaşmaya çağırması tartışma yarattı. Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'da savaşmak için yabancı gönüllüler birliğine katılmayı düşünen Britanyalılara böyle bir şey yapmamaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısını hatırlattı

'Çatışmalarda sadece eğitimli askeri personelin kullanılması gerektiğini' söyleyen Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanlığı'nın Britanya vatandaşlarına yönelik 'Ukrayna'ya seyahat ederek hayatlarını tehlike atmamaları' uyarısı yayımlamış olduğunu hatırlattı.

Wallace "Doğru düzgün askeri eğitim almadıysanız, silahlı kuvvetlerin deneyimli bir üyesi değilseniz, Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar var" dedi.

'Bunu yapmaları için onları desteklerim'

Dün Dışişleri Bakanı Truss, BBC'nin "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yurtdışından insanların uluslararası bir güce katılmalarını istedi. Bunu destekliyor musunuz" sorusuna, şu yanıtı vermişti:

"Destekliyorum ve elbette bu, insanların kendi karar verebilecekleri bir şey. Ukrayna halkı, sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için, özgürlük ve demokrasi için savaşıyor, çünkü Putin'in meydan okuduğu şey bu. Kesinlikle, eğer insanlar bu mücadeleyi desteklemek istiyorlarsa, bunu yapmaları için onları desteklerim."

'Emin misiniz' sorusuna 'Kesinlikle' cevabı

Muhabirin "Yani Britanya'dan Ukrayna'ya savaşa yardım için giden insanları destekliyorsunuz" diye tekrar sorması üzerine Truss, "Kesinlikle, eğer yapmak istedikleri buysa" diye ısrar etmişti.

Öncesinde Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı gönüllüler için Bölgesel Savunma İçin Uluslararası Lejyon adında birlik kurulacağını duyurmuştu. Yabancıların 2016'dan beri Ukrayna ordusunda gönüllü savaşabilmesinin mümkün olduğu hatırlatılan açıklamada, ilgilenenlerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.