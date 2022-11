İngiltere'de sağlık sistemi çöktü! 7 milyondan fazla kişi mağdur oldu

İngiliz The Guardian Gazetesi'nde "Record 7.1m people in England waiting for NHS hospital treatment" başlığıyla yayınlanan haberde İngiltere'nin sağlık sisteminde yaşanan çöküşe yer verildi.

Haberde İngiltere'de sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklara yer verilirken, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi NHS tarafından flaş bir açıklama da paylaşıldı.

7.1 MİLYON KİŞİ RUTİN TEDAVİ İÇİN BEKLİYOR

Yapılan açıklamada İngiltere'de rutin hastane tedavisine başlamak için bekleyenlerin sayısının rekor seviyeye yükseldiği belirtilirken, Eylül ayının sonunda tam 7.1 milyon kişinin tedaviye başlamayı beklediği açıklandı.

Eylül sonunda rekor artış

Kurum tarafından yapılan açıklamada İngiltere'de toplam 401.537 kişinin Eylül sonunda hastanede tedaviye başlamak için 52 haftadan fazla beklediğini ifade edildi.

"2025 yılında beklemelerin ortadan kalkması hedefleniyor"

The Guardian'ın haberinde İngiltere hükümeti ve NHS'nin Mart 2025'e kadar tedavi için bir yıldan fazla olan tüm beklemeleri ortadan kaldırmayı hedeflediği de belirtildi.

Ülke genelinde grevler başladı

Öte yandan İngiltere'de 100 bin kamu çalışanı ile makinistler, maaş zammı, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma kararı aldı. İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları ile hemşireler yer alıyor.