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İngiltere'de revize edilmiş Brexit anlaşmasının reddedilmesi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Bu kararla 'anlaşmasız senaryoya' daha fazla yaklaşıyoruz"

13 Mart 2019 Çarşamba 03:37
İngiltere'de revize edilmiş Brexit anlaşmasının reddedilmesi

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesine ilişkin, "Bu kararla 'anlaşmasız senaryoya' daha fazla yaklaşıyoruz." dedi.

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere’nin talebi üzerine sunmuş olduğu geniş kapsamlı önerilere ve verdiği teminatlara rağmen İngiliz Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasına ikinci kez “hayır" oyu verdiğini anımsattı.

"Açık söylemek gerekirse, bu kararla 'anlaşmasız senaryoya' daha fazla yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Maas, düzensiz bir Brexit ihtimalinin arttığına işaret etti.

Maas, kalan 17 gün içinde İngiltere’nin AB’den düzensiz bir şekilde ayrılmasının önlenmesini ümit ettiğini belirtti.

Almanya’nın “ihtimallerin en kötüsüne mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlandığını" ifade eden Maas, şimdilik İngiltere'nin iç politikasındaki gelişmeleri bekleyeceklerini ve buna ilişkin spekülasyon yapmayacaklarını kaydetti.

- Oylama

İngiliz Parlamentosu'nda dün akşam yapılan oylamada Brexit anlaşması, 242'ye karşı 391 oyla reddedildi. Anlaşma, 15 Ocak'taki ilk oylamada da ezici çoğunlukla reddedilmişti.

İngiltere Başbakan Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesi'' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına ''açıklık getiren'' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı. Ancak, parlamenterleri ikna edemeyince anlaşmayı parlamentodan geçirmekte başarısız oldu.

İngiliz parlamentosu bugün ''anlaşmasız ayrılık'', perşembe günü de ''Brexit tarihinin ertelenmesi'' seçeneklerini oylayacak.

İngiltere'nin, AB'den 29 Mart'ta ayrılması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 03:37
  1. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas
  2. Brexit

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