0553 313 94 23

İngiltere’de otomotiv üretimi yüzde 18,2 azaldı

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun açıklamasında ülkede bu yılın ocak ayında araç üretiminin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,2 düşüş kaydettiği bildirildi

28 Şubat 2019 Perşembe 14:15
İngiltere’de otomotiv üretimi yüzde 18,2 azaldı

LONDRA (AA) - İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) İngiltere’de otomotiv üretiminin ocak ayında yüzde 18,2 düşüş kaydettiğini bildirdi.

SMMT’den yapılan açıklamada İngiltere’de bu yılın ocak ayında araç üretiminin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,2 gerilediği duyuruldu.

İngiltere’de bu yılın ocak ayında toplam 120 bin 649 araç üretildiği, geçen yılın ocak ayında ise toplam üretilen araç sayısının 147 bin 507 olduğu hatırlatıldı. Açıklamada bu yılın ocak ayında ihracata yönelik araç üretiminin ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,4 azalarak 93 bin 781’e gerilediğine dikkat çekildi.

Son verilerle birlikte İngiltere’de araç üretimi 8 ay boyunca daralma kaydetmiş oldu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan SMMT Üst Yönetcisi Mike Hawes “Aylık bazda bir ay daha daralma yaşamamız bizim için ciddi endişe kaynağı. Temel pazarlarımızda talebin azalması, küresel ticaret gerilimlerinin artması, gelecek teknolojiler için öncü olma gereksinimi nedeniyle endüstrimiz zorluklarla karşı karşıya.” ifadelerini kullandı.

Hawes, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılma olasılığının da İngiliz otomotiv endüstrisinin rekabet gücünü baskıladığını söyledi.

İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılma olasılığının İngiliz otomotiv endüstrisi için her geçen gün artan maliyeti olduğunu belirten Hawes, “Anlaşmasız ayrılık seçeneği acilen ve kalıcı olarak ortadan kaldırılmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:15
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. otomotiv
  4. SMMT

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro Kızılay’dan gitmeli"
    1. ATO Başkanı Baran: "Esenboğa’ya metro..
    2. Antalya’da 2018 yılında kırılan turizm..
    3. Vali İbrahim Akın: "Deprem Haftasının..
    4. TFF'de Demirören dönemi sona erdi
    5. Manisa Sağlık Müdürlüğünden bağış..
    6. Beşiktaş, Kayserispor maçının..
    7. Nevşehir Kalesinde define arayan 3..
    8. FETÖ sanığı ihraç polislere hapis cezası
    9. Necmettin Erbakan, kabri başında anıldı
    10. Fenerbahçe, Ç. Rizespor maçı..
    11. DÖSİAD’dan Bakü çıkarması
    12. Çiftçi destek ödemeleri Gürcistan’a..
    13. Baba tartıştığı oğlunu göğsünden..
    14. 263 Madenci anısına tırmanış yapılacak
    15. AK Parti İl teşkilatı; "Unutmadık,..
    16. Turizm şoförlerine eğitim
    17. Niğde’de üç kişi soba gazından..
    18. 19 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı..
    19. İmran Han, Erdoğan'ı arayacak
    20. AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."