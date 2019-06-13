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İngiltere'de Müslüman bakanın Trump onuruna verilen yemeğe davet edilmemesi

İçişleri Bakanı Sajid Javid:- "(Yemeğe davet edilmeme sebebini) Bilmiyorum. Sordum ama bilmiyorum. Bana içişleri bakanlarının davet edilmediği söylendi"- Başbakanlığın "içişleri bakanlarının davet edilmediği" şeklindeki açıklamasına rağmen Javid'in selefi Amber Rudd'ın Kasım 2016'da Kolombiya Devlet Başkanı ve Temmuz 2017'de İspanya Kralı onuruna verilen yemekte yer aldığı belirtildi - Başbakanlık Sözcüsü, Javid'in davet edilmemesinin gerekçesini, "hükümet üyelerine ayrılan yer sayısı" olarak gösterirken, alt düzey bakanların çağrılmasına rağmen Javid'e yer verilmemesine izahat getirmedi - İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Sayeeda Warsi:- "Yabancı ülkelerin kökenler ve geçmişlere göre kimin kabul edilir, kimin kabul edilmez olduğunu söylemeye başlayıp başlamadığından endişe ediyorum"- İngiltere Müslüman Konseyi de Başbakan May'e mektup yazarak açıklama istedi

13 Haziran 2019 Perşembe 18:18
İngiltere'de Müslüman bakanın Trump onuruna verilen yemeğe davet edilmemesi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May'in ABD Başkanı Donald Trump onuruna verilen yemeğe Müslüman İçişleri Bakanı Sajid Javid'i davet etmemesi ülkede tartışma konusu oldu.

Javid, BBC Radyoya verdiği röportajda, Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump onuruna verdiği yemeğe neden davet edilmediğini ilişkin olarak, "Bilmiyorum. Sordum ama bilmiyorum. Bana içişleri bakanlarının davet edilmediği söylendi." dedi.

Davet edilmemesini "tuhaf" bulduğunu vurgulayan Javid, sebebin Müslüman olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir soru üzerine "Hayır, bunu söylemiyorum. Gerçekten de bilmiyorum." diye konuştu.

- Eski içişleri bakanları katıldı

Başbakanlığın "içişleri bakanlarının davet edilmediği" şeklindeki açıklamasına rağmen Javid'in selefi Amber Rudd'ın Kasım 2016'da Kolombiya Devlet Başkanı ve Temmuz 2017'de İspanya Kralı onuruna verilen yemekte yer aldığı belirtildi. Eski içişleri bakanlarından İşçi Partili Jacqui Smith de ziyarette bulunan liderlerin onuruna verilen her yemeğe gittiğini açıkladı.

- Soru cevapsız kaldı

İngiliz basınına konuşan bir Başbakanlık Sözcüsü, Javid'in davet edilmemesinin gerekçesini, "hükümet üyelerine ayrılan yer sayısı" olarak gösterdi.

İçişleri Bakanı davet edilmezken neden Çevre Bakanı ya da içişleri bakanına bağlı polis şeflerine neden yer ayrıldığına izah getirmeyen sözcü, ABD'den bir talep gelmediğini de söyledi.

Aralarında Çevre Bakanı Michael Gove'un da olduğu daha alt düzey bakanların davet edilmesine rağmen, içişleri bakanlığı gibi bir görevi üstlenen Javid'in yemeğe çağrılmaması Müslümanlar arasında da tepkiye neden oldu.

- "Endişe ediyorum"

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Sayeeda Warsi, sosyal medya hesabından röportajı paylaşarak, davet edilmeme sebebini sunucunun, bakanın ve kendilerinin bildiğini belirtti.

Başbakanlığın neden Javid'in davet edilmediğini açıklığa kavuşturması gerektiğini kaydeden Warsi, "Yabancı ülkelerin kökenler ve geçmişlere göre kimin kabul edilir, kimin kabul edilmez olduğunu söylemeye başlayıp başlamadığından endişe ediyorum." mesajı verdi.

- Mektupla açıklama istendi

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) ise Başbakan May'e mektup yazarak açıklama istedi. Javid'in davet edilmeyen tek üst düzey bakan olup olmadığı iddiasının doğruluğu sorulan mektupta, "Eğer doğruysa sebebi ne?" ifadesine yer verildi.

Metinde, "Toplumda, sadece Müslüman kökeninden dolayı İçişleri Bakanı'nı dışarıda bırakma noktasına varacak şekilde Trump'ın gönlünü almak amacıyla herkes için adalet ve eşitlik prensiplerimizden vazgeçmeyi istediğimize ilişkin bir korku var." denildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 4 Haziran'da Trump onuruna Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği vermişti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:18
  1. Donald Trump
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