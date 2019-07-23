0553 313 94 23

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu

23 Temmuz 2019 Salı 14:06
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Jonson ülkenin yeni başbakanı oldu
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi
    1. Tıra çarpan otomobil sürücüsü yaşamını..
    2. Göztepe Hüseyin Bulut'u transfer etti
    3. Halı ve koltuklarınız için..
    4. Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği..
    5. Başkan Tural’dan, 24 Temmuz..
    6. "Teknolojide ihracatı yüzde 500..
    7. Kayseri’deki üretim üssü için..
    8. Fuat Oktay: Türkiye vatandaşlarını..
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. Konyaaltı Belediyesi Oda..
    11. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    12. Bakan Pekcan Yüksekova’da
    13. İngiltere'nin yeni başkanı belli oldu
    14. Ayancık festivale hazır
    15. ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu
    16. Amasya’da soğan hasadı başladı
    17. Öz İplik-İş Sendikası basınla buluştu
    18. Kenan Keskin: Batı Nil Virüsü griple..
    19. İngiltere Başbakanı Theresa May’in..
    20. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi, ERÜ..
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi