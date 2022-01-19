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Avrupa İngiltere'de kriz kapıda: Enflasyon 30 yılın zirvesinde!
Avrupa

İngiltere'de kriz kapıda: Enflasyon 30 yılın zirvesinde!

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış oranı aralık ayında, Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon da aralık ayında yüzde 4,2 ile yüzde 3,9 olan beklentinin üzerinde geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 12:01:00 -
İngiltere'de kriz kapıda: Enflasyon 30 yılın zirvesinde!

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre İngiltere'de tüketici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. Beklenti ise yüzde 5,2 artış olacağı yönündeydi.

Yıllık çekirdek enflasyon da aralık ayında yüzde 4,2 ile yüzde 3,9 olan beklentinin üzerinde geldi.

Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, çekirdek tüketici fiyatları da yüzde 0,5 yükseldi.

Aralık ayında perakende fiyat endeksinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 yükseldiği İngiltere'de, mortgage faizleri hariç perakende fiyat endeksi de yıllık yüzde 7,2 arttı.

İngiltere'de aralık ayında üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarken, girdi fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

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Yorumlar

Bak sen

Vay be İngiltere batıyor biz de yüzde 30 enflasyon ile uçuyoruz. Bu haberi ancak sen yaparsın akit tebrikler!!!
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