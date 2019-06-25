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İngiltere'de kraliyet çiftinin evlerine yapılan harcamaya tepki

Kraliyetin, önceki mali yıla göre vergi mükelleflerine maliyeti yüzde 41 artarak 67 milyon sterlin oldu- Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle çiftinin evlerinin yenilenmesine vergi mükelleflerinin parasıyla 2,4 milyon sterlin harcandı - Monarşi karşıtı bir hareket olan "Cumhuriyet" grubu, kamu hizmetlerinin mali sıkıntı baskısı altında olduğu bir zamanda, yenilemeye bu kadar para harcanmasına tepki gösterdi

25 Haziran 2019 Salı 18:36
İngiltere'de kraliyet çiftinin evlerine yapılan harcamaya tepki

LONDRA (AA) - İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle çiftinin evlerinin yenilenmesine vergi mükelleflerinin parasıyla 2,4 milyon sterlin harcanması tepki çekti.

İngiliz Kraliyeti, 2018-2019 mali dönemine ilişkin harcama hesaplarını açıkladı. Buna göre, kraliyetin önceki mali yıla oranla vergi mükelleflerine maliyeti, Buckingham Sarayı'nın renovasyon çalışmalarının da etkisiyle yüzde 41 artarak 67 milyon sterlin olurken, 15,2 milyon sterlin de gelecekteki renovasyon çalışmaları için ayrıldı.

Böylece 82,2 milyon sterlini bulan toplam harcamadan İngiltere'de kişi başına 1,24 sterlin düştü.

Bu harcamalar arasında en çok, Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle çiftinin evlerinin yenilenmesi için harcanan 2,4 milyon sterlin dikkati çekti.

Çiftin Frogmore Cottage'daki ikametgahının yenilenmesi kapsamında 5 ayrı ev tek bir mülke dönüştürüldü. Monarşinin hesaplarından sorumlu Michael Stevens, "Mülkte yıllardır çalışma yapılmamıştı ve kraliyet saraylarının durumlarının korunması sorumluluğumuz kapsamında renovasyon için belirlenmişti." dedi.

Yapının tek bir konuta dönüştürüldüğünü ve uzun süreli kullanım için eski altyapının yenilendiğini kaydeden Stevens, tüm demirbaşlar ve aksesuarın parasının kraliyet tarafından ödendiğini dile getirdi ancak monarşi karşıtı bir grup olan Cumhuriyet, kamu hizmetlerinin mali sıkıntı baskı altında olduğu bir zamanda, yenilemeye bu kadar para harcanmasına tepki gösterdi. Harcamaya ilişkin parlamento soruşturulması açılmasını isteyen grup, bu paranın askerler için bir ruh sağlığı merkezi inşasında kullanılabileceğini duyurdu.

Grup sözcüsü Graham Smith de kamu hizmetlerinin paraya ihtiyacı varken böyle bir harcamaya izin verilmesinin özellikle çok üzücü olduğunu savundu.


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 18:36
  1. İngiltere
  2. kraliyet
  3. Sussex Dükü Prens Harry
  4. Sussex Düşesi Meghan Markle

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