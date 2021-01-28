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Korona Virüs İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Korona Virüs

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 239 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 103 bin 126'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 21:18:00 -
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vaka sayısı ve can kaybı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 239 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 103 bin 126'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 28 bin 680 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734'e yükseldi. Bakanlık, 7,4 milyon kişinin ise Covid-19’a karşı aşılandığını aktardı.

Johnson'dan Almanya açıklaması

Almanya, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının 65 yaş üzerindeki kişilere uygulanmaması gerektiği belirtti. Almanya Aşı Komitesi, aşının 65 yaş ve üzerindeki gruplarda kullanılmasını önermek için yeterli veri olmadığını öne sürdü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, aşı konusunda endişeli olmadığını belirterek, Almanya'nın değerlendirmesine "katılmadığını açıkladı. İngiltere Halk Sağlığı Aşı Başkanı Dr. Mary Ramsay ise yaptığı açıklamada, "Hem AstraZeneca hem de Pfizer-BionTech aşıları güvenlidir ve Covid-19'a karşı yüksek düzeyde koruma sağlar" dedi.

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