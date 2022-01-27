İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Buna göre, aşı pasaportunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona erdi. Maske takma zorunluluğu da kaldırıldı ancak kalabalık ve kapalı alanlarda maske takmaya devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Süpermarketler ve toplu ulaşım şirketleri, müşterileri veya yolcularından maske takmaya devam etmeleri istendi, ancak bir zorunluluk yok.

Ülkede evden çalışma uygulaması da geçen hafta sona ermişti.