İngiltere'de koronavirüs kabusu sürüyor! Vaka sayısı 2 milyonu aştı

İngiltere'de koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 219'a, 534 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile birlikte toplam can kaybı sayısı ise 67 bin 75'e ulaştı.

Ulusal kısıtlamaların sona ermesinden bu yana vaka ve can kayıplarındaki artışın önüne geçilemeyen ülkede, yeni bir koronavirüs türünün tespit edilmesi nedeniyle başkent Londra da dahil olmak üzere birçok bölgede en yüksek seviye yerel kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Tespit edilen yeni türün daha hızlı yayıldığı ve Covid-19 aşılarına cevap vermeme ihtimali olduğu bildirildi.