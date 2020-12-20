  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İngiltere'de koronavirüs kabusu sürüyor! Vaka sayısı 2 milyonu aştı
Korona Virüs

İngiltere'de koronavirüs kabusu sürüyor! Vaka sayısı 2 milyonu aştı

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 219'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 02:21:00 -
İngiltere'de koronavirüs kabusu sürüyor! Vaka sayısı 2 milyonu aştı

İngiltere'de koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 52 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 4 bin 219'a, 534 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile birlikte toplam can kaybı sayısı ise 67 bin 75'e ulaştı.

Ulusal kısıtlamaların sona ermesinden bu yana vaka ve can kayıplarındaki artışın önüne geçilemeyen ülkede, yeni bir koronavirüs türünün tespit edilmesi nedeniyle başkent Londra da dahil olmak üzere birçok bölgede en yüksek seviye yerel kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Tespit edilen yeni türün daha hızlı yayıldığı ve Covid-19 aşılarına cevap vermeme ihtimali olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat şok etti!
Yerel

3 bin 500 yıllık altın varaklı Tevrat şok etti!

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri yaptığı operasyon sonucunda altın varaklı Tevrat ele geçirdi. Tevrat'ın 3 bin 500 yıllık olup sağlam ka..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay