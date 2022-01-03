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Korona Virüs İngiltere'de korkutan koranavirüs verisi
Korona Virüs

İngiltere'de korkutan koranavirüs verisi

İngiltere'de son 24 saatte 157 bin 758 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 422 bin 815'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 22:19:00 -
İngiltere'de korkutan koranavirüs verisi

İngiltere'de Covid-19 salgınında günlük vaka sayıları 100 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 157 bin 758 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 422 bin 815'e yükseldi. Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 148 bin 893'e yükseldi.

İngiltere’de salgının başından bu yana ilk kez 22 Aralık'ta 100 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı son 12 gündür 100 binin üzerinde seyrediyor. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 31 Aralık'ta 189 bin 846 vakanın tespit edilmesiyle kayda geçerken, ülkede 28 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar 4 gün üst üste Covid-19 vaka sayıları rekor tazelemişti.

"B Planı'na bağlı kalmalıyız"

İngiltere'de son haftalarda korona virüs vakalarındaki büyük artışa rağmen hükümet, ülkedeki önlemleri henüz sıkılaştırmadı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson aşı merkezinden yaptığı açıklamada, ülkedeki "yüksek sayıdaki aşılama" sayesinde İngiltere'nin çoğu ülkeden daha iyi bir konumda olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, Omicron'un diğer mutasyonlara göre "daha hafif" olduğunu aktaran Johnson, ancak salgının henüz bitmediğini ve İngiltere'nin virüs ile mücadelede B planına bağlı kalması gerektiğini açıkladı.

Ülkede daha fazla kısıtlama uygulanması konusunda verilerin gözden geçirilmeye devam edileceğini belirten Johnson, "Ancak şu anda yaptığımız şey ile bence doğru olanı yapıyoruz. Pandeminin bittiğini söylemek kesinlikle yanlış olur. B Planına bağlı kalmalı ve tedbirli olmalıyız" dedi.

Johnson ayrıca, artan vakalar ve Omicron mutasyonunun ülke çapında yayılmaya devam etmesi ile önümüzdeki haftalarda hastanelerdeki iş yükünün "önemli ölçüde" artabileceğine dikkat çekerek, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören kişilerin çoğunlukla güçlendirici aşı dozu olmadığını belirtti.

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