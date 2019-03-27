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İngiltere’de İslami eğitim merkezine saldırı: 6 gözaltı

İngiltere’de İslami eğitim merkezine düzenlenen saldırı sonrası 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:49
İngiltere’de İslami eğitim merkezine saldırı: 6 gözaltı

İngiltere’de İslami eğitim merkezine düzenlenen saldırı sonrası 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.


İngiltere’de Newcastle’daki İslami eğitim merkezi Bahr Akademi’de pazartesi gecesi düzenlenen saldırıda pencerelerin kırılarak, Kur’an-ı Kerim nüshalarının yırtıldığı, eşyaların etrafa saçıldığı belirtildi. Polis olayın nefret suçu olduğunu ifade ederek, binada ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili 18 yaşında bir kadın, 16 ve 14 yaşlarında iki çocuk ve 14 yaşlarında bir kız çocuğunun gözaltına alındığını belirtti.



3 ay içinde ikinci saldırı


Ocak ayında da eğitim merkezine benzer bir saldırı düzenlemiş, duvarlara İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren yakalanamamıştı.


İslami eğitim merkezini korumak için güvenlik önlemlerinin arttırılacağı ve polisin eğitim merkezi çevresinde devriye gezeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:49
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