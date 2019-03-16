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İngiltere’de İslam düşmanlığı kaynaklı şiddet olaylarında 40 artış görüldü

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden ayrılma referandumu ile artan İslam ve Türk karşıtı söylemlerin etkisiyle İslam düşmanlığı kaynaklı suçlarda yüzde 40 artış görüldüğü belirtildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:16
İngiltere’de İslam düşmanlığı kaynaklı şiddet olaylarında 40 artış görüldü

İngiltere’de Avrupa Birliği’nden ayrılma referandumu ile artan İslam ve Türk karşıtı söylemlerin etkisiyle İslam düşmanlığı kaynaklı suçlarda yüzde 40 artış görüldüğü belirtildi.

 

İngiltere’de yayın yapan SKY News, Yeni Zelanda’daki cami saldırısı ile verdiği haberde geçen yıl İngiltere’de İslam düşmanlığı kaynaklı suçlar yüzde 40 artış görüldüğünü, 94 bin din düşmanlığı kaynaklı saldırının kayıt altına alındığı belirtildi. Bu tür suçların yüzde 52’sinin hedefinde Müslümanların olduğunu açıklandı.

 

İngiltere Muhafazakar parti milletvekili Jo Cox’un 2016 Haziranında İngiltere’nin Avrupa Birliğinde kalması gerektiğini savunduğu için öldürülmesi konusunda konuşan kocası İslam düşmanlığı aşırı derecek konuşulur olduğunu, İslam düşmanlığın kabul edilebilir ırkçılık olarak kabul edildiğini söyleyerek Jo Cox’un öldürülmesine bu söylemlerin sebep olduğunu söyledi.

 

O günlerde, İngiltere’nin AB’den ayrılması gerektiğini savunan İngiliz parlamenterler Avrupa Birliğinden ayrılmamaları halinde Türkiye’nin AB’ye üye olarak İngiltere’ye dolacaklarını ileri sürüyorlardı.

 

Yeni Zelanda’da Camiye saldırıp 49 kişiyi öldüren Türk ve İslam düşmanının 70 sayfalık manifestosunda ismi geçen Müslüman düşmanlarından biri de 2017 Haziranında Londra Finsbury Park’ın yanındaki Park camisi yakınında yürüyen yayaların üzerine arabasını sürerek Makram Ali’y öldüren ve 9 kişiyi de yaralayan Darren Osborne’nin de ismi bulunuyordu.

 

Finsbury Park Camisi cemaati Yeni Zelanda cami saldırısıyla şoke oldu. Christchurch’daki camiye saldırıp 49 kişiyi öldüren caninin manifestosunda Finsbury camisine saldıran İngiliz’in de ismi ismi yer almıştı.

 

İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ve Islongton Meclis Başkanı Richard Watts Cuma günü Finsbury camisini ziyaret ederek oradaki Müslümanlara baş sağlığı diledi.

 

Caminin güvenliğini sağlamak için bir kaç polis memuru görevlendirildi.

 

Cami cemaatinden biri Yeni Zelanda cami saldırısı ile ilgili olarak birimizin ayağına diken batarsa hepimiz ayı acıyı çekeriz” dedi.

 

Finsbury Park Camisinde kılınan cuma namazında, Yeni Zelanda’da öldürülen 49 Müslüman için dua edildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:16
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