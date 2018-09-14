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İngiltere'de ilk kez bir milletvekili parlamento oturumuna bebeğiyle geldi

Avam Kamarası'ndaki oturuma kucağında bebeğiyle gelen Swinson, "Ya uyandırıp 20 dakikalığına başkasına bırakacak ya da yanımda getirecektim. Neyse ki oturumun büyük bölümünde uyumaya devam etti" açıklamasını yaptı.

14 Eylül 2018 Cuma 15:50
İngiltere'de ilk kez bir milletvekili parlamento oturumuna bebeğiyle geldi

İngiltere'de ilk kez bir milletvekili bebeğiyle parlamento oturumuna katıldı.

Aynı zamanda Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Jo Swinson, Avam Kamarası'nda vekaleten oy kullanma hakkının tartışıldığı oturuma oğlu Gabriel ile geldi.

Partisinin dış politika sözcüsü de olan Jo Swinson, ikinci çocuğu Gabriel'i 29 Haziran'da dünyaya getirmişti.

Swinson BBC İskoçya Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Parlamentoda oğlum ile otururken kendimi gayet doğal hissettim" dedi.

'Kucağımda uyuyakalmış'

Oturum başında oğlu yanında olmayan Swinson, daha sonra emzirmek için ayrıldığında oğlunun kucağında uyuyakaldığını söyledi.

Swinson, "Ya uyandırıp 20 dakikalığına başkasına bırakacak ya da yanımda getirecektim. Neyse ki oturumun büyük bölümünde uyumaya devam etti" diye konuştu.

Jo Swinson, davranışının parlamentonun modernleştirilmesinde ileri bir adım olarak algılanmasını umduğunu söyledi.

Ebeveynlerin hem çocukları hem de iş hayatlarındaki sorumlulukları birleştirebilmelerinin mümkün olması gerektiğini belirten Swinson, bunun genellikle zorlaştırıldığını vurguladı.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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