0553 313 94 23

İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

İngiltere'de AP seçimlerinin galibi, yüzde 31,6 oy oranı ile, aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğinde kurulan ve AB'den ayrılmayı ana politikası olarak belirleyen Brexit Partisi oldu- Brexit'i gerçekleştiremeyen iktidardaki Muhafazakar Parti, yüzde 14'ten fazla oy kaybederek yüzde 9,1 ile beşinci sırada kendine yer buldu- AB yanlısı partilerden Liberal Demokratlar, büyük bir çıkış yakalayarak yüzde 20,3 ile ikinci gelirken, Yeşiller de yüzde 12,1 ile dördüncü oldu- Brexit çıkmazında payı olduğu düşünülen ana muhalefetteki İşçi Partisi de oy kaybederek yüzde 14,1 ile üçüncü sırada yer aldı - Brexit Partisi Lideri Farage:- "Eğer 31 Ekim'de (AB'den) ayrılmazsak, bugün Brexit Partisi için gördüğünüz oy oranı, genel seçimde tekrarlanacaktır"- İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn:- "(Seçimler) Brexit konusunda ikinci bir referandum oldu"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 04:49
İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

LONDRA (AA) - İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmayı (Brexit) gerçekleştirememesinin etkisiyle Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde hezimete uğradı.

BBC'nin yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Brexit çıkmazı, beklendiği üzere AP seçimlerinde etkisini gösterdi.

Brexit konusunda bir anlaşmaya varamayan ülkenin geleneksel iki partisi iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefet İşçi Partisi kan kaybetti.

AB'den ayrılmayı ana politikası olarak belirleyen, yeni kurulan Brexit Partisi ise seçimlerde birinci oldu. Aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı Brexit Partisi, yüzde 31,6 oranında oy aldı.

AB yanlısı Liberal Demokratlar, büyük bir çıkış yakalayarak yüzde 20,3 ile ikinci gelirken, İşçi Partisi yüzde 14,1 ile üçüncü, AB'de kalınmasını isteyen Yeşiller yüzde 12,1 ile dördüncü oldu.

İktidardaki Muhafazakar Parti ise, Brexit politikasının etkisi altında yüzde 9,1 ile ancak beşinci sırada kendine yer buldu.

Brexit'i gerçekleştiremeyen ve liderlik sorunu yaşayan Muhafazakar Parti'nin 2014'teki AP seçimlerine göre oy kaybı yüzde 14'ü geçti.

Seçimlere katılım yüzde 36,7 olurken, aşırı sağcı aday Tommy Robinson ise tartışmalı kampanyasına rağmen seçilemedi.

Kuzey İrlanda'da oyların sayımının bugün başlaması bekleniyor.

- "Çok büyük bir mesaj"

Brexit Partisi lideri Farage, yaptığı açıklamada, sonuçların ülke siyasetinde belirleyici olan Muhafazakarlar ve İşçi Partisi için "çok büyük bir mesaj" taşıdığını belirtti.

Yeniden AP'ye seçilen Farage, "Eğer 31 Ekim'de (AB'den) ayrılmazsak, bugün Brexit Partisi için gördüğünüz oy oranı, genel seçimde tekrarlanacaktır ve biz de bunun için hazırlanıyoruz." dedi. Farage, Brexit müzakerelerinde yer almayı istediklerini de söyledi.

- "Yeniden halkın önüne gitmeli"

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de, bu seçimlerin Brexit konusunda ikinci bir referandum olduğunu belirterek, "Muhafazakarlardaki bölünme ve ülkeyi yönetememeleri, parlamentodaki açmaz göz önüne alındığında bu sorun (Brexit) yeniden halkın önüne gitmeli." dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde, bu ülkeye ait 73 sandalye; Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak. 

Brexit'in gerçekleşmesi durumunda İngiltere'nin seçimlere katılmasına gerek kalmayacaktı.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı. Bu durumun seçim sonuçlarına etki etmesi bekleniyordu.

2014 AP seçimlerinde, Farage'ın o zamanki partisi UKIP yüzde 27,5, İşçi Partisi yüzde 25,4, Muhafazakarlar yüzde 23,9, Yeşiller yüzde 7,9 ve Liberal Demokratlar yüzde 6,9 oranında oy almıştı. Katılım ise yüzde 34,1 düzeyinde gerçekleşmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 04:49
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. Brexit
  4. İngiltere
  5. Muhafazakar Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Danimarka için Avrupa Parlamentosu sonuçları
    1. Danimarka için Avrupa Parlamentosu..
    2. İtalya AP seçimlerinde aşırı sağcı..
    3. AP seçimleri : Belçika 21 milletvekili..
    4. İngiltere'de iktidar partisine AP..
    5. Bakan Soylu Beyoğlu'nda sahur..
    6. Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde bir..
    7. Denizli’de kuyumcu soygunu
    8. Üsküdar'da polis ekiplerine ateş açıldı
    9. Bakan Fatih Dönmez, "Şu anki hayalim..
    10. Üsküdar’da bir şahıs çevreye rast gele..
    11. Dumlupınar Belediyesi’nden halk iftarı
    12. Keskin’de 2 büyük aile AK Parti’ye..
    13. Tek katlı metruk yapıda çıkankorkuttu
    14. 2.Amatör Küme’de 13.hafta maç sonuçları
    15. ABD'de Suudi ve BAE yönetimine silah..
    16. Mert Efe Kılıçer’den Altın Madalya
    17. OSB Atletikspor şampiyon oldu
    18. Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sezonu..
    19. Kayseri Futsalda Türkiye Şampiyonu Oldu
    20. UYGAD'da başkanlığa Mevlüt Yüksel..
    21. "Bu coğrafyadaki sulhu, sükutu da biz..
    22. Slovakya'da AP seçimlerini PS ve Spolu..
    23. İspanya'da AP seçimlerinin galibi..
    24. Şehit babası kazada hayatını kaybetti
    25. Mehmet Altınparmak: “Hedeflediğimiz..
    26. Maçın ardından
    27. AP seçimlerinde İsveç'te oyunu en çok..
    28. Çekya'da AP seçimlerini ANO partisi..
    29. Osman Özköylü: “Kalecimizin kurtardı..
    30. AP seçimlerine Belçika'da sağcı..
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler
    Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Ankara'ya müjde...
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Ankara'ya müjde...

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    Putin’e beklenmedik haber! Tarihin en düşük seviyesine indi
    Putin’e beklenmedik haber! Tarihin en düşük seviyesine indi