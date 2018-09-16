0553 313 94 23

İngiltere'de 'İkinci Brexit referandumu' çağrısı

İngiltere'de muhalif İşçi Partisi üyesi Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, hükümetin Avrupa Birliği'ndençıkış süreci olan Brexit sürecini iyi yönetemediği eleştirisinde bulunup ikinci bir referandum düzenlenmesi için çağrı yaptı.

16 Eylül 2018 Pazar 16:55
İngiltere'de 'İkinci Brexit referandumu' çağrısı

İngiltere'nin altı ay içinde AB'den çıkması bekleniyor ancak Başbakan Theresa May liderliğindeki Muhafazakâr Parti hükümeti henüz Brüksel'le bir anlaşmaya varamadı.

The Observer gazetesi için yazdığı makalede Khan, İngiltere ekonomisi, iş piyasası ve ulusal sağlık sistemi için kötü sonuçlar doğurabilecek olası bir Brexit anlaşmasını reddedebilmek için halka bir şans daha tanınması gerektiğini söyledi.

Müzakereler için çok az zaman kaldığını ifade eden Khan, artık İngiltere için 'kötü bir anlaşma yapılma' ihtimali ile 'hiçbir anlaşmaya varılamama' ihtimalinin kaldığını ve anlaşmasız ayrılık sürecinin de ülke için kötü olacağını savundu.

Khan, "Her ikisi de oldukça riskli, Theresa May'in İngiltere ekonomisi ve halkın geçimiyle kumar oynama yetkisi olduğuna inanmıyorum" dedi.

İkinci bir referandum çağrısı yapmayı daha önce aklından geçirmediğini dile getiren Khan, 'hükümetin bu süreçteki performansının, yaşam standartlarına ve istihdama tehdit oluşturması nedeniyle, halka AB'de kalmak için bir şans daha tanımaktan başka alternatif göremediğini' yazdı.

Khan'ın makalesinde şu ifadeler de yer aldı:

"Halk oylarını, daha fazla yoksullaşmak, işlerin kötüye gitmesi, ulusal sağlık sisteminde personel eksikliği yaşanması, polisin sivil itaatsizliğe karşı hazırlık yaptığını görmek veya terörle mücadelede AB ile işbirliğini riske atarak ulusal güvenliğimizden taviz vermek için, AB'den çıkmaya vermedi."

İşçi Partisi'nin önde gelen siyasetçilerinden olan Londra Belediye Başkanı Khan'ın Brexit'in yeniden referanduma götürülmesi çağrısının gelecek hafta Liverpool'da düzenlenecek İşçi Partisi yıllık kongresinde de gündeme gelmesi bekleniyor.

The Observer gazetesi, Khan'ın çağrısıyla parti lideri Jeremy Corbyn'in de yeni bir referanduma destek vermesi için üzerindeki baskının arttığını yazıyor.

Brexit karşıtı ve yeni bir referandum destekçisi 100'den fazla dilekçe İşçi Partisi'nin yönetimindeki seçim bölgelerindeki parti yetkililerine iletildi. Bu taleplerin, partinin yakın tarihinde, yalnızca tek bir mesele için yapılan en yoğun kampanya olduğu düşünülüyor.

Başbakan Theresa May ise ay başında The Sunday Telegraph gazetesine yazdığı makalede, hükümetin yeni bir oylamaya destek vermeyeceğini söylemişti.

May, "Bu soruyu tekrar tekrar sormak, demokrasimize ve bize duyulan güvene büyük bir ihanet olur" demişti.

(BBC Türkçe)

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 16:55
  1. İngiltere
  2. AB
  3. Brexit referandumu çağrısı
  4. Londra Belediye Başkanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'de sağlıkçılar Esed rejiminin saldırılarını protesto etti!
    1. İdlib'de sağlıkçılar Esed rejiminin..
    2. Münbiç hattında 46. Devriye tamamlandı
    3. İstanbul, yarın için hazırlanıyor!..
    4. Çöl Aslanı Ömer Muhtar'ın şehadetinin..
    5. Kamyonetle otomobil çarpıştı! Sıkışan..
    6. Alman devi kepenk kapatıyor! Satışa..
    7. Ertuğrul Firkateyni şehitleri 128...
    8. Güney Koreli ekip kritik zirve öncesi..
    9. Mersin'de alkollü sürücüye linç girişimi
    10. NASA, uzaya 1 milyar dolarlık buzul..
    11. Özel Harekat'tan PKK'ya operasyon!..
    12. Münbiç'te 46. devriye icra edildi
    13. "Erdoğan ile görüşecek birçok konumuz..
    14. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması: Biz..
    15. Tehlike hızla yayılıyor! 2 haftada 5..
    16. Güney Kıbrıs'tan skandal adım!..
    17. FETÖ'cü astsubaylar, kontrolden..
    18. Kremlin’den Putin ve Erdoğan..
    19. Girilmesi yasak olan yola giren..
    20. İdo Tatlıses hastaneye kaldırıldı
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”