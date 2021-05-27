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Avrupa İngiltere'de Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri gösteren öğretmen hakkında karar!
Avrupa

İngiltere'de Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri gösteren öğretmen hakkında karar!

İngiltere'de bir lisedeki derste İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesinin ardından açığa alınan öğretmenin görevine dönebileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 16:02:00 -
İngiltere'de Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri gösteren öğretmen hakkında karar!

25 Mart'ta yaşanan olayda, bir öğretmenin din bilgisi dersinde İslam peygamberi Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri göstermesinin ardından veliler okul önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Okul, göstericilerin istifa etmesini istediği öğretmeni açığa almıştı. Okul Müdürü Gary Kibble, velilere gönderdiği e-postada derste kullanılan "uygunsuz kaynak" için özür dilemişti.

Soruşturmada öğretmenin karikatürleri birden fazla gösterdiği ancak suç işleme niyetinde olmadığı iddia edildi. 

Liseden yapılan açıklamada, "Bulgular açık, ilgili öğretmen kaynağı suç amacıyla kullanmadı ancak ders konusu başka yöntemlerle etkili bir şekilde anlatılabilirdi." denildi.

Bu kapsamda "açığa alma cezasının artık kaldırılabileceği" duyurulurken, bundan sonra karikatürlerin kullanılmayacağı da ifade edildi.

 

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