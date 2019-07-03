0553 313 94 23

İngiltere’de hizmet sektöründen sert fren

Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi haziran ayında 51,1 olan beklentinin altına gerileyerek 50,2 seviyesinde kaydedildi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:20
İngiltere’de hizmet sektöründen sert fren

LONDRA (AA) - İngiltere’de hizmet sektörü, haziran ayında duraklamaya yakın beklentinin altında cılız büyüme performansı gösterdi.

Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi haziran ayında 51,1 olan beklentinin altına gerileyerek 50,2 seviyesinde kaydedildi.

Bir önceki ay (mayıs) ülkede hizmet sektörü PMI verisi 51,0 seviyesindeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralma, bu seviyenin üstü ise sektörel büyüme olarak kabul ediliyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, “Hizmet sektöründe duraklamaya yakın bir büyüme son on yıldır görülen en kötü performanslarda biri. Bu veri, imalat ve inşaat sektörlerindeki sert düşüşlerin ardından geldi.” ifadelerini kullandı.

İngiliz ekonomisinin genel görünümü de değerlendiren Williamson, “Toplamda PMI verileri İngiliz ekonomisinin 2016 yılının haziran ayından bu yana ilk kez daraldığına işaret ediyor.” dedi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin belirsizliklerin artarak devam etmesi ülke ekonomisinin yaklaşık 80’ini oluşturan hizmet sektörü üzerinde etkisini hissettiriyor.

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışındaki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın, AB’nin yeniden müzakerelere yanaşmaması durumunda 31 Ekim’de anlaşmasız da olsa birlikten çıkılacağını açıklaması piyasalarda endişeleri artırıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:20
  1. AB
  2. hizmet sektörü
  3. İngiltere
  4. Londra

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kısırlık riskine karşı yumurta dondurma yaygınlaşıyor
    1. Kısırlık riskine karşı yumurta..
    2. İstanbul Ticaret Üniversitesi taban..
    3. Bahçeli’nin liderliği kitap oldu
    4. Yeşilay ve Kızılay’dan iş birliği
    5. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne..
    6. Kremlin: "Denizaltı yangınının..
    7. Ege ihracatı bayram molası verdi
    8. Başkan Seçer: "Böyle gelmiş, böyle..
    9. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    10. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını..
    11. Taksim Camii'nin son hali görüntülendi
    12. Tekirdağ’da 64 kaçak göçmen yakalandı
    13. Aliağa belediye meclisi toplandı
    14. Borsa ilk yarıda düştü
    15. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    16. Çanakkale'de 85 düzensiz göçmen..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender"..
    18. Aliağa'daki gemi yangını
    19. Gaziantepli ev hanımları eski..
    20. Bebek arabası hijyeni nasıl sağlanır?
    21. Serbest piyasada altın fiyatları
    22. Trafikteki silahlı kavga ölümle bitti
    23. Traktörün arkasındaki yolculuk faciaya..
    24. FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik..
    25. Flaş gelişme! 6 zanlı Türkiye'ye iade..
    26. Kaman Belediyesi, ’hoş geldin bebek’..
    27. İngiltere’de hizmet sektöründen sert..
    28. Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye..
    29. ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreşçileri..
    30. Anadolu Yakası’na su parkı açıldı
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz