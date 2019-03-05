İngiltere’de hizmet sektörü beklentinin üzerinde büyüdü Ülkede hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi şubat ayında 49,9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 51,3 seviyesine yükseldi

LONDRA (AA) – İngiltere’de hizmet sektörü şubat ayında beklentinin üzerinde büyüme kaydetti. IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) şubat ayında 49,9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 51,3 seviyesine yükseldi. Bir önceki ayda (ocak) hizmet sektörü PMI verisi 50,1 olarak kaydedilmişti. Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde 50 seviyesinin altı sektörel daralmaya, bu seviyenin üzeri ise sektörel büyümeye işaret ediyor. Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, “Son veriler, İngiltere ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 seviyesinde büyüme kaydedeceğine işaret ediyor. Brexit’e ilişkin hazırlıkların gerçekleşmesiyle sırada daha kötüsü olabilir." değerlendirmesinde bulundu. Williamson, küresel büyümenin zayıfladığı bir ortamda İngiltere’nin Brexit sürecine ilişkin problemlerinin ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

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