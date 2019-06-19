İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2 seviyesine ulaştı

LONDRA (AA) - İngiltere'de enflasyon, geçen ay İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedeflediği yüzde 2 seviyesine ulaştı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 2 artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki ay yüzde 2,1 seviyesinde artış kaydetmişti. İngiltere'de geçen ay ulaşım ücretlerinin aylık bazda yüzde 3,8 seviyesinde azalması, ülkede enflasyon artışının mayısta yavaşlamasına katkıda bulundu. Ernst & Young Başekonomisti Howard Archer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın geri kalanında İngiltere'de enflasyonun mevcut seviyelerde seyretmesinin beklendiğini kaydederek, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecine ilişkin belirsizliklerin ekonomik görünümü zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Archer, enflasyonda BoE'nin hedef seviyesine ulaşılmış olması ve ekonomideki mevcut belirsizlikler nedeniyle bankanın yılın geri kalanında politika faiz oranını yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutmasının beklendiğini aktardı.





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