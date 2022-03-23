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Avrupa İngiltere'de enflasyon krizi: 30 yılın zirvesinde!
Avrupa

İngiltere'de enflasyon krizi: 30 yılın zirvesinde!

İngiltere'de tüketici enflasyonu Şubat ayında yüzde 6,2 ile 30 yılın zirvesine tırmandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 10:49:00 -
İngiltere'de enflasyon krizi: 30 yılın zirvesinde!

İngiltere'de tüketici enflasyonu Şubat ayında 30 yılın zirvesine yükseldi. Şubat ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 yükseldi. Ekonomistler ise fiyatların yüzde 5,9 artmasını bekliyorlardı.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Şubat ayında enflasyonu yukarı çeken en büyük faktörler hane halkı enerji faturaları ve akaryakıt fiyatları oldu.

Şubat ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi. 2009 yılından bu yana ilk kez tüketici fiyatları Şubat'ta bu kadar hızlı bir artış yaşadı.

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