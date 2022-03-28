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Avrupa İngiltere'de enflasyon beklentisi rekor kırdı!
Avrupa

İngiltere'de enflasyon beklentisi rekor kırdı!

İngiltere'de enflasyon bekleyişleri mart ayında yüzde 4,4 seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 12:35:00 - 2022-03-28 12:36:24
İngiltere'de enflasyon beklentisi rekor kırdı!

Araştırma şirketi YouGov ve Citi'nin birlikte yaptığı ankete göre İngiltere'de gelecek 5-10 yıl için enflasyon beklentisi martta, şubat ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,4'e yükseldi.

Ankete göre gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi de şubat ayındaki yüzde 5,6'dan yüzde 6,1 seviyesine çıktı.

Citi Ekonomisti Benjamin Nabarro yaptığı açıklamada enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkma riskinin büyüdüğüne dikkat çekti.

Anket 12-22 Mart tarihleri arasında 2 bin 114 kişinin katılımı ile yapıldı.

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