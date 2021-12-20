İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde!
İngiltere’de enflasyon, İngiltere Merkez Bankası toplantısı öncesinde 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksindeki artış, yıllık bazda Ekim ayındaki %4,2 değerinden Kasım ayında %5,1’e yükseldi.
İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksindeki artış, yıllık bazda Ekim ayındaki %4,2 değerinden Kasım ayında %5,1’e yükseldi.
Bu artış son on yılın en keskin artışı olup, Merkez Bankası’nın hedefinin de iki katından fazla oldu.
Reuters’in anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyatlarındaki artışı Kasım ayı için %4,7 beklemekteydi.
İngiltere Merkez Bankası ise enflasyonun 2023 sonunda %2 hedefine ulaşmadan önce 2022 ilkbaharında %5’e ulaşacağını tahmin etmişti.