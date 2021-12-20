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Avrupa İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde!
Avrupa

İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde!

İngiltere’de enflasyon, İngiltere Merkez Bankası toplantısı öncesinde 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksindeki artış, yıllık bazda Ekim ayındaki %4,2 değerinden Kasım ayında %5,1’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:27:00 -
İngiltere’de enflasyon 10 yılın zirvesinde!

İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksindeki artış, yıllık bazda Ekim ayındaki %4,2 değerinden Kasım ayında %5,1’e yükseldi.

Bu artış son on yılın en keskin artışı olup, Merkez Bankası’nın hedefinin de iki katından fazla oldu.

Reuters’in anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyatlarındaki artışı Kasım ayı için %4,7 beklemekteydi.

İngiltere Merkez Bankası ise enflasyonun 2023 sonunda %2 hedefine ulaşmadan önce 2022 ilkbaharında %5’e ulaşacağını tahmin etmişti.

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