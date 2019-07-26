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İngiltere’de en sıcak Temmuz ayı

İngiltere’de 39 derece ile ülkede bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık değeri kaydedilirken, İngilizler rekor sıcaklığa rağmen, yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:30
İngiltere’de en sıcak Temmuz ayı

İngiltere’de 39 derece ile ülkede bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık değeri kaydedilirken, İngilizler rekor sıcaklığa rağmen, yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.


Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya doğru gelen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde tedbirler alındı. Sıcaktan bunalan İngilizler kendini parklara ve havuz kenarlarına attı. İngiltere Meteoroloji Kurumu, 39 derece ile bugüne kadarki en yüksek sıcaklığın kaydedildiğini açıkladı. Dün 39 derece ile Temmuz ayı için rekor kaydedildiği bildirilen açıklamada, vatandaşlar aşırı sıcaklara karşı uyarıldı. Bugüne kadar en yüksek sıcaklık 2003 yılının Ağustos ayında 38.5 olarak kaydedilmişti.



Aşırı sıcaklar çocuklara yardımı engellemedi


Aşırı sıcağa rağmen bazı Londralılar, yardım etkinliği için Paddington yakınlarındaki Büyük Birlik Kanalı kıyısında bir araya geldi. Her yıl düzenlenen Lastik Ördek Yarışı kapsamında vakıflara yardımcı olmak için ördekleri satın alan katılımcılar kanala fırlattıkları ördekleri yarıştırıyor. Bitiş çizgisine ilk gelen ördeğin sahibi yarışı birincilikle tamamlayarak çeşitli hediyeler kazanıyor.


Rekor sıcaklığa rağmen düzenlenen yardım kampanyası St. Mary’s Hastanesi’nde yoğun bakımda yatan çocukların hastane masraflarını karşılamayı amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:30
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