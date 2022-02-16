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Avrupa İngiltere'de ekonomik kriz büyüyor! Enflasyon 30 yılın zirvesinde!
Avrupa

İngiltere'de ekonomik kriz büyüyor! Enflasyon 30 yılın zirvesinde!

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış oranı aralık ayında, Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 11:40:00 -
İngiltere'de ekonomik kriz büyüyor! Enflasyon 30 yılın zirvesinde!

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre İngiltere'de tüketici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. Beklenti ise yüzde 5,2 artış olacağı yönündeydi.

Yıllık çekirdek enflasyon da aralık ayında yüzde 4,2 ile yüzde 3,9 olan beklentinin üzerinde geldi.

Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, çekirdek tüketici fiyatları da yüzde 0,5 yükseldi.

Aralık ayında perakende fiyat endeksinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 yükseldiği İngiltere'de, mortgage faizleri hariç perakende fiyat endeksi de yıllık yüzde 7,2 arttı.

İngiltere'de aralık ayında üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarken, girdi fiyatlarında yıllık yükseliş yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

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Yorumlar

fahri25

Allah batırsın inşallah.karda yürürler iz bırakmazlar.
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Ömer

Onlardaki yıllık artış bizde aylık artışa eşit . Ciddi fiyat artışları var ve maalesef Türkiye’de çoğu zamlar keyfi . İnsaf kalmamış . Hükümet ne yapsın herkese bir polis dikemez ki . Üretim artmalı rekabet olmalı . Tam tersi tekelleşme var . Bir mamul zincir marketlerde kuruşu kuruşuna aynı . Anlaştıkları apaçık belli . Bunlara yeni şube sınırlaması gelmeli halk bakkal market açmalı . Hem işsizlik önlenir hem de tekelleşme kırılır . Yeter mi yetmez . İşin esası üretim , üretim , üretim başka yolu yok .
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