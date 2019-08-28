Kraliçe Elizabeth, İngiliz parlamentosunu askıya alabilir!

İngiliz basınına göre, Johson hükümeti anlaşmasız Brexit kararına muhalet oluşmasını engellemek için Kraliçe Elizabeth'den parlamentoyu askıya almasını isteyebilir.

Üst düzey yetkililerin açıklamalarına göre, bakanların ilgili talebi bugün Kraliçe'ye sunması bekleniyor.

Liberal Demokratların Brexit sözcüsü Tom Brake Twitter'da, "Savaş ilanı demir yumrukla karşılığını bulacaktır." açıklamasında bulunarak, oluşacak kriz atmosferinin ilk sinyallerini verdi.

"Johnson tüm gücü elinde toplamaya çalışıyor"

İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper, "Johnson tüm gücü elinde toplamak için Kraliçe'yi kullanmaya çalışıyor. Bu oldukça tehlikeli ve sorumsuz bir yönetme biçimi." yorumunda bulundu.

"Demokratik olmayan usüllere dönmenin hiçbir anlamı yok"

Brexit'e tamamen karşı olan bir grup ise, "Kraliçe'nin demokratik olmayan, anayasaya aykırı ve özünde siyasi bu manevraya girişmesinin hiçbir anlamı olmadığı" açıklamasında bulundu. Brexit'e karşı olan ve olmayan her kesimin tek bir noktada birleşmesi, Johson'un yeni hamlesi hakkında soru işaretleri uyandırdı.