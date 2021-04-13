İngiltere'de Coronavirus vaka ve ölü sayıları düşüyor

Ülkede son 24 saatte 2 bin 472 yeni vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 375 bin 814'e yükseldi.

Son 24 saat içinde 23 kişinin öldüğü ve toplam ölü sayısının ise 127 bin 123'e çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 32 milyon 250 bin 481 kişiye aşının ilk dozunun, 7 milyon 857 bin 396 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı ifade edildi.