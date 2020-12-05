  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa İngiltere'de büyük vurgun! Merkez Bankası'nı soydular
Avrupa

İngiltere'de büyük vurgun! Merkez Bankası'nı soydular

2,5 metre kalınlığındaki duvarları ve kasalarındaki altın külçelerinin sıkı güvenliği ile dünyaca meşhur İngiltere Merkez Bankası, bu hafta parlamentonun en yetkili karma komisyonlarından biri tarafından 50 milyar sterlin tutarında banknotun nerede olduğu konusunda bilgisi olmamak ve bundan kaygı da duymamakla suçlandı. Banka ise hortumlanan paranın kayıp sayılamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:15:00 - 2020-12-05 16:23:56
İngiltere'de büyük vurgun! Merkez Bankası'nı soydular

BBC’nin haberine göre, Avam Kamarası Kamu Maliyesi Komisyonu, 5 sterlinlik banknot desteleri halinde üst üste dizilse yüksekliği 1300 kilometreyi bulacak 50 milyar sterlinin esasen 'kayıplara karıştığı', çünkü İngiltere Merkez Bankasının tedavüldeki banknotların denetimine yeterince önem vermediği sonucuna vardı.

"Resmen hortumladılar"

Merkez Bankası tarafından basılıp piyasaya sürülen banknotlar, izi sürülemeyecek şekilde tasarlanmış olduğundan tam olarak nereye gittiklerini bilebilmek zor.

İngiltere Sayıştayı tarafından hazırlanan bir rapora göre; ekonomiye basılarak ya da dijital transfer yoluyla enjekte edilen trilyonlarca sterlin tutarında emisyonun çok küçük bir kısmını oluşturan bu 50 milyar değerinde banknot, yurt içinde ve yurt dışında kullanılıyor olabilir.

Parlamentonun Kamu Maliyesi Komisyonu, bu paranın beyan edilmeyen hane tasarrufları kapsamında yastık altı edilmiş olabileceği gibi, ülke dışına çıkarılmış ya da kara ekonomiye geçmiş olabileceğini söyleyerek paranın izini süremeyen Merkez Bankası'nı suçluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik uyarı: Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak
Dünya

Kritik uyarı: Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak

Dünya Gıda Programı (WF) Direktörü David Beasley, gelecek yıl en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski il..
Karamollaoğlu
Siyaset

Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP ile ittifak yapmalarının nedeninin ülkeyi yönetmek değil, sistemi değiştirmek olduğunu söyled..
Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...
Gündem

Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay