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Katar karşıtı eylem için kast ajansıyla anlaşılmış

İngiltere'de Katar karşıyı eylem için düzenlenen sahtekarlık deşifre oldu. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani'nin İngiltere ziyareti sırasında Downing Street dışında Katar karşıtı eylem için oyuncu ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıktı.

24 Temmuz 2018 Salı 10:14
Katar karşıtı eylem için kast ajansıyla anlaşılmış

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Tani'nin İngiltere ziyareti sırasında Downing Street dışında Katar karşıtı eylem için oyuncu ajansıyla anlaşıldığı ortaya çıktı. 

"Independent" gazetesinin haberine göre, kast ajansı Extra People, şirkete bağlı oyunculara e-posta göndererek el Tani'nin İngiltere Başbakanı Theresa May ile bu sabah Downing Street'deki görüşmesi sırasında düzenlenecek protesto eylemine katılanlara ekstra 20 pound ödeme yapacağını duyurdu. 

Gazetenin ele geçirdiği e-postada, "Bu bir film ya da TV yapımı değil. Şirket, Katar devlet başkanının ziyareti sırasında Downing Street'i dolduracak çok sayıda insan arıyor. Bu Katar karşıtı bir eylem. Hiçbir şey yapmak ya da söylemek zorunda değilsiniz. Sadece mekanı doldurmanızı istiyorlar. İşiniz 12.30'da bitecek." ifadesinin yer aldığı görüldü. 

Extra People, gazeteye yaptığı açıklamada, eylem için insan kaynağı sağlanması amacıyla "şahısla anlaşma" yapıldığını belirtti ancak müşterinin kimliğine ilişkin bilgi vermedi. Ajansın sözcüsü, daha sonra işi iptal etmeye karar verdiklerini söyledi. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:14
  1. İngiltere
  2. Katar
  3. Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst2 sa önce
    Sahtekara sormuşlar suçun ne diye;Karma karışık,kısaca her iş,demiş.???
  • AHMETAHMET2 sa önce
    Birgölde iki balık kavga ediyorsa oradan bir İngiliz geçmiştir. İngiliz ajanı LAWRANCE 1910yılında Arabistanda göreve başlamış ve Arap kıyafeti giymiş, Arapları Osmanlı aleyhine kışkırmıştır.İngilizler güvenilmez sahtekarlardır.
  • AbdrhmanAbdrhman3 sa önce
    Nede olsa england denince akla pis mahluk yahudiler geliyor
  • mehmet soylumehmet soylu2 sa önce
    bu siyonist tüm dünyada iyi organizeler, milim milim hesap yapıyorlar, dünyadan sömürdükleri kaynaklarla kumpas, terör, maniplasyon, her türlü çirkefi yapıyorlar. sonuçta çarkları dönmeye devam ediyor ediyor. kazanıyor kazanıyor, kazandıkça belalara daha fazla zaman ve kaynak harcıyorlar. dünyanın sonu bunların elinden olacak
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