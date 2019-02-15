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İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi

İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit yaklaşımına ve yeniden müzakere sürecine destek veren önergeyi reddetti

15 Şubat 2019 Cuma 07:15
İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi

İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere çabasına destek veren önergeyi reddetti.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, hükümetin, Brexit yaklaşımına ve AB ile varılan anlaşmayı yeniden müzakere sürecine destek veren önerge, 258'e karşı 303 oyla reddedildi.

Bu, Başbakan Theresa May'in, Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta 202'ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından aldığı ikinci büyük yenilgi oldu.

May, AB ile vardığı anlaşmanın reddedilmesine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin, ''tedbir maddesi''nin AB ile yeniden müzakere etmeye çalışıyordu.

Başbakan May'in bu akşam aldığı yenilgide, anlaşmanın bu maddesine karşı çıkan sert Brexit yanlısı Muhafazakar Parti'li milletvekillerinin çekimser oy kullanması etkili oldu. 

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 06:15
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. Anadolu Ajansı

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