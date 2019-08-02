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İngiltere'de Boris Johnson'a ara seçim darbesi

Muhafazakar Partinin kontrolündeki bölgede tek milletvekilliği için yapılan ara seçimi, Liberal Demokrat Parti kazandı

02 Ağustos 2019 Cuma 12:19
İngiltere'de Boris Johnson'a ara seçim darbesi

LONDRA (AA) - İngiltere'de Muhafazakar Partinin kontrolündeki bölgede tek milletvekilliği için yapılan ara seçimi Liberal Demokrat Partinin kazanmasıyla, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda eli zayıfladı.

Galler'in Brecon and Radnorshire bölgesinde yapılan ara seçimi, Liberal Demokrat Jane Dodds yüzde 43,5 oyla kazanırken, iktidardaki Muhafazakar Partinin adayı Chris Davis yüzde 39'la ikinci geldi.

Muhafazakar Partili Davis'in bölgedeki milletvekilliği, masraf bildirimlerinde yaptığı usulsüzlüğün ortaya çıkmasıyla düşürülmüştü.

Ara seçimde alınan sonuçla Johnson'ın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki desteği, kendisine dışarıdan destek veren Demokratik Birlik Partisinin (DUP) milletvekilleri dahil 320'ye geriledi. Johnson'ın karşısındaki muhalefet bloğunun ise 319 milletvekili bulunuyor.

Siyasi gözlemciler bu sonuçla, "ülkenin erken genel seçime bir adım daha yaklaştığı" yorumunu yapıyor.

- Brexit damgası

Ara seçimde yüzde 10,5 oy alan Brexit Partisi de oyu yüzde 5,3'te kalan İşçi Partisini geçti.

Sadece birkaç ay önce kurulan Brexit Partisinin iktidar partisinden, Liberal Demokratların ise İşçi Partisinden oy çaldığı ara seçime, ülkenin AB üyeliğiyle ilgili kriz damga vurdu.

Liberal Demokratlar, ülkenin AB üyesi kalması için yeni bir referanduma gidilmesini talep ediyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise Brexit politikasında bir açmaz yaşıyor. Partinin geleneksel emekçi tabanı Brexit yanlısı iken, genç seçmenler AB üyeliğinden yana tutum alıyor.

Theresa May'den görevi 8 gün önce devralan Johnson, ülkeyi 31 Ekim'de AB üyeliğinden "anlaşmasız" da olsa ayırmaya kararlı olduğunu vurguluyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda 3 kez reddedilmiş, milletvekilleri ayrıca 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i de yasa çıkartarak engellemişti. Parlamentodaki dengeler, Johnson'ın anlaşmasız ayrılık girişimini de engelleyebilecek nitelik taşıyor.

Öte yandan Muhafazakar Parti 2017'de yapılan erken genel seçimde Avam Kamarasındaki çoğunluğunu kaybetmiş, DUP'un dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:19
  1. Avam Kamarası
  2. Boris Johnson
  3. Brexit
  4. Galler
  5. İngiltere
  6. Jane Dodds
  7. Muhafazakar Parti

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