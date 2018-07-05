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İngiltere'de bir saldırı daha! 'Ajana kullanılanın aynısı'

İngiltere’de çifte ajan ve kızına yapılan, sonrasında diplomatik krize neden olan kimyasal saldırının aynısı yaşandı. İngiliz polisi, bilincini yitirmiş şekilde bulunan çiftin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kaldığını duyurdu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:13
İngiltere'de bir saldırı daha! 'Ajana kullanılanın aynısı'

İngiltere'de diplomatik krize neden olan eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'in sinir gazına maruz kalıp, diplomatik krize neden olmasının ardından benzer bir olay daha yaşandı. İngiliz polisi, bilincini yitirmiş şekilde bulunan çiftin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlendiği Novichok maddesine maruz kaldığını duyurdu.

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, çiftten alınan ve incelenmek üzere Porton Down Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarına gönderilen örneklerde, askeri nitelikte ve sinir sistemini tahrip eden "Novichok" adlı kimyasala rastlandığını bildirdi.

Soruşturmayı terörle mücadele biriminin yürüttüğünü anımsatan Basu, Salisbury Bölge Hastanesinde tedavileri devam eden çiftin durumunun halen kritik olduğunu söyledi.

Basu, kadının 44, erkeğin de 45 yaşında olduğunu aktarırken, çiftin İngiltere vatandaşı olduklarını açıkladı. Çiftin kimlik bilgilerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Çift, geçen cumartesi ülkenin güneybatısındaki Amesbury kasabasındaki evlerinde bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmuştu. Çiftin yaşadığı kasabanın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal'in zehirlendiği Salisbury kentine 12 kilometre uzaklıkta olması akıllara yeni bir zehirlenme olayının yaşanmış olabileceğini getirmişti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:13
  1. dünya
  2. İngiltere
  3. kimyasal
  4. sinir gazı
  5. Novichok

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