İngiltere'de bir dram yaşandı: Küçük kızının gözü önünde...

43 yaşında olan Nicola Madden evinde online toplantı gerçekleştiriyordu. O esnada rahatsızlanan kadının kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Olay esnasında 9 yaşındaki kızının önünde hayatını kaybeden memur kadın görenlerin içini sızlattı.

9 yaşındaki kızı olaya şahit oldu

Annesinin rahatsızlığını fark eden kızı Charlotte, babası Stuart McDougall'ı aradı ve annesini kurtarmak için çaba göstermesine rağmen kadın hayata gözlerini yumdu. Eşi McDougall şunları söyledi: "GoFundMe'ye veya çevrimiçi şeylerden herhangi birine bakarsanız ne kadar çok çalıştığını göreceksiniz. Birçok insana dokundu. Onunla yaklaşık 20 yıldır birlikteydim, dokuz yaşında bir kızımız var. Çok üzgünüz.” dedi.