İngiltere’de bir caminin girişine ırkçı yazılar yazıldı

İngiltere’nin Preston kentinde bulunan bir caminin girişine ırkçı yazılar yazıldı. Yerel polis nefret suçundan soruşturma başlattı.

İngiltere’nin Preston kentinin Watling Caddesi’nde bulunan Masjid-e-Salaam caminin giriş kapılarına küfürlü ifadeler yazıldı. Yazıların olduğu bir fotoğraf caminin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Yazılar temizlendikten sonrada bir fotoğraf daha paylaşıldı. Twitter hesabına “Öncesi ve sonrası. Camimiz herkese açık, aksini isteyenler için kötülük barındırmıyor” ifadeleri kullanıldı. Lancashire polisi suçun Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecede gerçekleştiğini belirtiyor. Baş Müfettiş Gary Crowe, “Nefret suçları kabul edilemez. Bu suçtan kimin sorumlu olduğunu bulmak için güvenlik kameralarına bakmak da dahil birçok soruşturma yapıyoruz" şeklinde konuştu.