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Avrupa İngiltere'de aşırıcılıkla suçlanan Müslüman akademisyen 6 yıl sonra davayı kazandı...
Avrupa

İngiltere'de aşırıcılıkla suçlanan Müslüman akademisyen 6 yıl sonra davayı kazandı...

İngiltere Avrupa’da İslam karşıtlığının en fazla yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Bir yıl içinde dini nefret suçları yüzde 42 arttı. Londra'da Dönemin hükümeti tarafından aşırıcılıkla suçlanan Dr. Salman Butt, 6 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı

Yeniakit Publisher
2022-10-12 14:49:00 -
İngiltere'de aşırıcılıkla suçlanan Müslüman akademisyen 6 yıl sonra davayı kazandı...

İngiltere'de doğdu, inancı yüzünden doğduğu ülkede ayrımcılığa maruz kaldı, aşırıcılıkla suçlandı.

Başkent Londra'da yaşayan Müslüman akademisyan Salman Butt, Pakistanlı bir ailenin ferdi.

"islam21c.com" internet sitesinin editörü olan Butt'a yönelik suçlama 2015 yılında David Cameron başbakanlığındaki yönetimden geldi. Basın duyurusunda "aşırılıkçı" olmakla itham edildi. Dr. Butt da tüm bunlara karşı dava açtı.

"Yasal mücadeleye başladık"

Dr. Butt, "2015 yılında bir gün uyandım. Arkadaşlarım haberlerde neler olduğunu söyleyerek bana mesaj atıyorlardı. Adımın hükümetin aşırıcılıkla ilgili basın bülteninde yer aldığı ortaya çıktı. Şoke oldum. Yasal mücadeleye başladık. Biri kişisel hakaret davası ve diğeri hükümete karşı kamu hukuku davası olarak iki mahkeme başladı.

6 yıl sonra davayı kazandı

6 yıl süren aklanma sürecini anlatırken o günlere dönen Butt, zaman zaman cümle kurmakta zorlandı.

Salman Butt, "Mahkemede savaşmamız gerektiğini ve karşı koymamız gerektiğini hissettim. Bunu görmezden gelir ve saklanırsak, o zaman sorun her nesil çocuklarımıza geçecek. Bu yüzden savaşmak ve adımı temizlemek için bir görev duygusu hissettim" dedi.

Butt, davayı kazanmasının Müslümanlar için de bir zafer olduğuna dikkati çekti.

Salman Butt, "Davayı kazandığıma dair haberi aldığımda yere yığıldım. Bu sadece benim için değil hepimiz için bir zaferdir. Özellikle Müslüman toplum olarak çok fazla İslam karşıtı nefret yaşadık ve ne yazık ki bu büyüyor" diye konuştu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 ve 2022 yılları arasında 3 bin 459 dini nefret suçu işlendi ve bu suçlarda önceki döneme kıyasla yüzde 42 artış yaşandı.

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