İngiltere'de aşırı dozda hap içince hastanelik oldu

New York'ta erektil disfonksiyon yani sertleşme sorunu yaşayan bir adam aşırı dozda cinsel gücü artıran ilaç alınca hastanelik oldu. Hastanın görme bozukluğu yaşadığı kaydedildi, aşırı doz ilaç alan adam kırmızı görmeye başladı, 31 yaşındaki genç adam tıp literatürüne girdi.

Mount Sinai Health System'deki doktorlar, aşırı dozda kullanılan cinsel gücü artıran ilacın adamın retinasında “yapısal değişiklikler” yaptığını söyledi.

Dr. Richard Rosen, “Renkli görme bozukluğu, bu ilacın iyi tanımlanmış bir yan etkisi biliniyor olsa da, şimdiye kadar ilacın retina üzerinde yapısal etki gösterdiği hiç görülmedi. Bu tür yapısal değişiklikler, gerçekte beklenmez ama hastanın maruz kaldığı semptomlar, bunun gerçekleşebileceğini açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, cinsel gücü artıran ilacın etken maddesi olan sildenafil sitratı sıvı olarak aldı. Adamın ne kadar doz kullandığı bilinmiyor. Uzmanlar, erektil disfonksiyon yani sertleşme bozukluğunu tedavi etmek için sıvı sildenafil sitratı onaylamıyor.

Kaynak: Habertürk